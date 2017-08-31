Договор о концессии на строительство четвертого моста подпишут в ноябре
Итоги конкурса на строительство четвертого моста через реку Обь озвучил заместитель министра транспорта Новосибирской области Евгений Раков.
Итоги конкурса на строительство четвертого моста через реку Обь озвучил заместитель министра транспорта Новосибирской области Евгений Раков.
Договор о концессии на строительство четвертого моста подпишут в ноябре, об этом на брифинге заявил заместитель министра транспорта НСО Евгений Раков.
«Три с половиной недели конкурсная комиссия работала над рассмотрением конкурсных предложений. В итоге, сегодня по итогам заседания вынесено решение. По итогам набранных баллов победителем была признана Сибирская концессионная компания», — заявил Раков.
Ожидается, что концессионное соглашение будет подписано в ноябре: «После определения победителя мы выходим на стадию подписания концессионного соглашения и на стадию переговоров. На переговоры мы себе оставляем два месяца. В начале ноября мы уже должны будем подписать концессионное соглашение. После этого будет подписание соглашения с Росавтодором», — отметил Раков.
Напомним, четвертый мост через Обь в Новосибирске будет расположен в створе ул. Ипподромской. Общая протяженность мостового перехода составит 5,1 км, расчетная скорость движения транспорта — 100 км/час. На левом берегу будет расположен пункт взимания платы. Проект включает сам мостовой переход протяженностью 1,5 км и масштабные развязки, прежде всего, на левом берегу: путепровод тоннельного типа через железнодорожные пути Транссибирской магистрали длиной 95 м, эстакада основного хода на левом берегу Оби, надземный пешеходный переход через ул. Станционную, транспортная развязка в створе ул. Станиславского, путепровод тоннельного типа в створе ул. Станиславского, путепровод с двухпутной трамвайной линией в створе ул. Широкая с выходом, также проект предполагает реконструкцию путепровода с двухпутной трамвайной линией в створе ул. Зыряновской.
На строительство моста предполагается поддержка из федерального центра в размере 26,2 млрд руб., средства инвестора и областного бюджета. Концессия заключается на 25 лет, а возвести объект концессионер обязуется за пять лет.