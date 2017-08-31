Договор о концессии на строительство четвертого моста подпишут в ноябре, об этом на брифинге заявил заместитель министра транспорта НСО Евгений Раков.

«Три с половиной недели конкурсная комиссия работала над рассмотрением конкурсных предложений. В итоге, сегодня по итогам заседания вынесено решение. По итогам набранных баллов победителем была признана Сибирская концессионная компания», — заявил Раков.

Ожидается, что концессионное соглашение будет подписано в ноябре: «После определения победителя мы выходим на стадию подписания концессионного соглашения и на стадию переговоров. На переговоры мы себе оставляем два месяца. В начале ноября мы уже должны будем подписать концессионное соглашение. После этого будет подписание соглашения с Росавтодором», — отметил Раков.

Напомним, четвертый мост через Обь в Новосибирске будет расположен в створе ул. Ипподромской. Общая протяженность мостового перехода составит 5,1 км, расчетная скорость движения транспорта — 100 км/час. На левом берегу будет расположен пункт взимания платы. Проект включает сам мостовой переход протяженностью 1,5 км и масштабные развязки, прежде всего, на левом берегу: путепровод тоннельного типа через железнодорожные пути Транссибирской магистрали длиной 95 м, эстакада основного хода на левом берегу Оби, надземный пешеходный переход через ул. Станционную, транспортная развязка в створе ул. Станиславского, путепровод тоннельного типа в створе ул. Станиславского, путепровод с двухпутной трамвайной линией в створе ул. Широкая с выходом, также проект предполагает реконструкцию путепровода с двухпутной трамвайной линией в створе ул. Зыряновской.