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17:18 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде модернизировали десять образовательных учреждений

В рамках проекта партии «Единая Россия» «Модернизация образования» в пяти школах и пяти детских садах Тракторозаводского района Волгограда обветшавшие окна были заменены на новые, более безопасные, экологичные и энергоэффективные. Стоимость работ составила более 7 миллионов рублей.

Всего в этом году из регионального бюджета для улучшения качества материальной базы образовательных учреждений были выделены средства в размере 150 миллионов рублей.

— На данном этапе реализации программы мы смогли заменить порядка 40% окон, — рассказала директор МОУ СОШ № 26 Ольга Бондарева. — Нашей школе 67 лет, и окна меняются впервые. Мы надеемся, что в будущем благодаря проекту модернизации школ нам удастся постепенно заменить и оставшиеся окна.

По словам председателя общественного совета проекта «Модернизация образования» Ирины Фоминой, в прошлом году в рамках проекта были выполнены мероприятия по ремонту подъездных путей к образовательным учреждениям. В этом году средства направлены на реализацию программы энергосбережения — замену окон в детских садах и школах и выполнение сопутствующих работ для создания комфортных и безопасных условий обучения.

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