В Волгограде модернизировали десять образовательных учреждений

Всего в этом году из регионального бюджета для улучшения качества материальной базы образовательных учреждений были выделены средства в размере 150 миллионов рублей.

— На данном этапе реализации программы мы смогли заменить порядка 40% окон, — рассказала директор МОУ СОШ № 26 Ольга Бондарева. — Нашей школе 67 лет, и окна меняются впервые. Мы надеемся, что в будущем благодаря проекту модернизации школ нам удастся постепенно заменить и оставшиеся окна.