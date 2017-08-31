В Волгограде модернизировали десять образовательных учреждений

Всего в этом году из регионального бюджета для улучшения качества материальной базы образовательных учреждений были выделены средства в размере 150 миллионов рублей.
— На данном этапе реализации программы мы смогли заменить порядка 40% окон, — рассказала директор МОУ СОШ № 26 Ольга Бондарева. — Нашей школе 67 лет, и окна меняются впервые. Мы надеемся, что в будущем благодаря проекту модернизации школ нам удастся постепенно заменить и оставшиеся окна.
По словам председателя общественного совета проекта «Модернизация образования» Ирины Фоминой, в прошлом году в рамках проекта были выполнены мероприятия по ремонту подъездных путей к образовательным учреждениям. В этом году средства направлены на реализацию программы энергосбережения — замену окон в детских садах и школах и выполнение сопутствующих работ для создания комфортных и безопасных условий обучения.