На капремонт домов на Ленинском проспекте в Калининграде потратят ещё 55 млн рублей

Источник: Калининград.Ru

Заявки от подрядных организаций на дополнительные работы по обновлению кровель и фасадов зданий принимают до середины сентября. Начальная цена контракта для Ленинского проспекта, 20−26 и 27−31 (ул. Соммера, 1−7) составляет 13,5 миллионов рублей. Ещё 8,5 миллионов планируют потратить на дома №№ 39−45 и 47−61, 16,7 миллионов — на №№ 10−14 и 21−25, четыре миллиона — на № 63−67 и шесть миллионов на здание по улице Театральной, 13−19. В документах указывается, что компаниям дадут на это 90 календарных дней.

Однако в официальном ответе на запрос корреспондента Калининград.Ru руководитель Фонда Оксана Астахова сообщила, что работы планируют завершить до конца октября 2017 года. По её словам, ранее они не включались в проектно-сметную документацию, но их выявили в процессе капитального ремонта.

Зданиям по Ленинскому проспекту требуется увеличение объёма демонтируемых бетонных конструкций в подкровельном пространстве, утепление перекрытия в чердачных помещениях, ремонт дымоходов и вентиляции, обновление фасадов первых этажей под общую концепцию, а также устранение трещин и усиление их металлической сеткой и стяжными полосками. Строители обнаружили эти проблемы только в процессе обивки штукатурки.

Астахова подчёркивает, что выполнение подобных работ существенно повлияет на качество капитального ремонта и на дальнейшую эксплуатацию зданий.

Изначально на создание «исторического» стиля домов на Ленинском проспекте планировали потратить около 200 миллионов рублей. Договоры с подрядчиками заключили в конце мая. Согласно документам, работы должны быть завершены до конца сентября, однако региональные власти рассчитывали, что здания будут готовы к исходу лета. Но некоторые объекты до сих пор остаются без крыш. Врио губернатора Антон Алиханов выразил недовольство темпами работ.