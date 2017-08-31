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17:24 (мск), источник: Калининград.Ru

На капремонт домов на Ленинском проспекте в Калининграде потратят ещё 55 млн рублей

В Калининграде на обновление домов на Ленинском проспекте в «историческом» стиле дополнительно потратят почти 55 миллионов рублей. Соответствующие конкурсы по выбору подрядчиков работ опубликованы на официальном сайте регионального Фонда капитального ремонта.

Источник: Калининград.Ru

Заявки от подрядных организаций на дополнительные работы по обновлению кровель и фасадов зданий принимают до середины сентября. Начальная цена контракта для Ленинского проспекта, 20−26 и 27−31 (ул. Соммера, 1−7) составляет 13,5 миллионов рублей. Ещё 8,5 миллионов планируют потратить на дома №№ 39−45 и 47−61, 16,7 миллионов — на №№ 10−14 и 21−25, четыре миллиона — на № 63−67 и шесть миллионов на здание по улице Театральной, 13−19. В документах указывается, что компаниям дадут на это 90 календарных дней.

Однако в официальном ответе на запрос корреспондента Калининград.Ru руководитель Фонда Оксана Астахова сообщила, что работы планируют завершить до конца октября 2017 года. По её словам, ранее они не включались в проектно-сметную документацию, но их выявили в процессе капитального ремонта.

Зданиям по Ленинскому проспекту требуется увеличение объёма демонтируемых бетонных конструкций в подкровельном пространстве, утепление перекрытия в чердачных помещениях, ремонт дымоходов и вентиляции, обновление фасадов первых этажей под общую концепцию, а также устранение трещин и усиление их металлической сеткой и стяжными полосками. Строители обнаружили эти проблемы только в процессе обивки штукатурки.

Астахова подчёркивает, что выполнение подобных работ существенно повлияет на качество капитального ремонта и на дальнейшую эксплуатацию зданий.

Изначально на создание «исторического» стиля домов на Ленинском проспекте планировали потратить около 200 миллионов рублей. Договоры с подрядчиками заключили в конце мая. Согласно документам, работы должны быть завершены до конца сентября, однако региональные власти рассчитывали, что здания будут готовы к исходу лета. Но некоторые объекты до сих пор остаются без крыш. Врио губернатора Антон Алиханов выразил недовольство темпами работ.

Концепцию обновления домов на Ленинском проспекте разработали представители Московского архитектурного института (МАРХИ). Специалисты предложили сделать хрущёвки в ганзейском стиле, «присущем городам, расположенным на побережье Балтийского моря».

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