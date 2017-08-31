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12:33 (мск), источник: Sputniknews.kz

Дипломат: Казахстан в будущем планирует строительство АЭС

Астана не отказывается от планов по строительству АЭС.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 31 авг — Sputnik. Казахстан в будущем планирует начать строительство первой атомной электростанции на своей территории, передает РИА Новости со ссылкой на советника-посланника посольства Казахстана в России Марата Сыздыкова.

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«Казахстан не отказался от планов по развитию атомной энергетики. В планах развития Казахстана — среднесрочных и долгосрочных — строительство атомной электростанции», — сказал Сыздыков на пресс-конференции на площадке МИА «Россия сегодня» в четверг.

Ранее вице-министр энергетики РК Бахытжан Джаксалиев заявил о том, что в Казахстане планируется строительство АЭС, однако сроки реализации проекта пока неизвестны.

Вместе с тем, он отметил, что в стране наблюдается избыток электрической энергии.

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