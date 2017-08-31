Дипломат: Казахстан в будущем планирует строительство АЭС
Астана не отказывается от планов по строительству АЭС.
Астана не отказывается от планов по строительству АЭС.
АСТАНА, 31 авг — Sputnik. Казахстан в будущем планирует начать строительство первой атомной электростанции на своей территории, передает РИА Новости со ссылкой на
«Казахстан не отказался от планов по развитию атомной энергетики. В планах развития Казахстана — среднесрочных и долгосрочных — строительство атомной электростанции», — сказал Сыздыков на
Ранее
Вместе с тем, он отметил, что в стране наблюдается избыток электрической энергии.