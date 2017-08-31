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12:20 (мск), источник: АиФ Прикамье

Внешнеторговый оборот Прикамья приблизился к трём миллиардам долларов

Больше всего товаров край отправляет в Китай, Германию и Беларусь, а привозит — из Бразилии и Нидерландов.

Внешнеторговый оборот Прикамья за полгода составил более 2,8 миллиардов долларов. По сравнению с тем же периодом 2016 года он вырос на 5,7%. Регион отправил в разные страны мира товаров и продукции на сумму более 2,4 миллиардов долларов.

Самый большой товарооборот у Пермского края — со странами дальнего зарубежья (2,5 миллиарда долларов). Оборот внешней торговли со странами СНГ -292 миллионов долларов.

Наибольшую долю в экспорте из Пермского края занимает продукция химической промышленности, каучук — 60,8% от общего объема и минеральные продукты — 25,4%. Импортируем мы товары машиностроительной химической промышленности, металлы и изделия из них, древесину, целлюлозно-бумажные изделия, текстиль и обувь.

Больше всего продукции из Пермского края поступает в Бразилию, Нидерланды и Китай. За этими странами следуют Бельгия, Индия, США, Финляндия, Польша и другие. Импортирует регион товары из 74 стран. Чаще всего — из Китая, Германии и Беларуси. А также — из Швейцарии, Италии, Казахстана, Украины, Финляндии и так далее.

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