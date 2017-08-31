Внешнеторговый оборот Прикамья приблизился к трём миллиардам долларов

Внешнеторговый оборот Прикамья за полгода составил более 2,8 миллиардов долларов. По сравнению с тем же периодом 2016 года он вырос на 5,7%. Регион отправил в разные страны мира товаров и продукции на сумму более 2,4 миллиардов долларов.

Самый большой товарооборот у Пермского края — со странами дальнего зарубежья (2,5 миллиарда долларов). Оборот внешней торговли со странами СНГ -292 миллионов долларов.

Наибольшую долю в экспорте из Пермского края занимает продукция химической промышленности, каучук — 60,8% от общего объема и минеральные продукты — 25,4%. Импортируем мы товары машиностроительной химической промышленности, металлы и изделия из них, древесину, целлюлозно-бумажные изделия, текстиль и обувь.