Завтра в Крыму подорожает проезд в трамваях
До конца года горожане и гости Евпатории будут платить за билет 13 рублей.
До конца года горожане и гости Евпатории будут платить за билет 13 рублей.
С завтрашнего дня проезд в крымских трамваях повысится на два рубля — до 13 рублей.
Этот тариф будет действовать с 1 сентября по 31 декабря 2017 года.
— Одной из основных причин увеличения тарифа является рост стоимости электроэнергии для предприятий электротранспорта, соблюдение региональных стандартов по уровню заработной платы, а также проведение обязательных мероприятий по транспортной безопасности, — сообщает
При этом уже определено дальнейшее увеличение тарифа: с 1 января по 31 декабря 2018 года он составит уже 14 рублей.
В то же время, по информации Госкомцен РК, экономически обоснованная цена билета на трамвай должна быть около 15 рублей, так что в дальнейшем крымчанам стоит ждать последующего подорожания.
Напомним, трамвайное сообщение существует лишь в одном городе Республики Крым — Евпатории.