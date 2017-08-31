Завтра в Крыму подорожает проезд в трамваях

С завтрашнего дня проезд в крымских трамваях повысится на два рубля — до 13 рублей.

Этот тариф будет действовать с 1 сентября по 31 декабря 2017 года.

— Одной из основных причин увеличения тарифа является рост стоимости электроэнергии для предприятий электротранспорта, соблюдение региональных стандартов по уровню заработной платы, а также проведение обязательных мероприятий по транспортной безопасности, — сообщает пресс-служба Государственного комитета по ценам и тарифам РК.

При этом уже определено дальнейшее увеличение тарифа: с 1 января по 31 декабря 2018 года он составит уже 14 рублей.

В то же время, по информации Госкомцен РК, экономически обоснованная цена билета на трамвай должна быть около 15 рублей, так что в дальнейшем крымчанам стоит ждать последующего подорожания.