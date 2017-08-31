Суд взыскал с «Системы» 57,2 млрд рублей за утрату «Башнефтью» акций

Источник: РИА Новости

«Суд полагает, что принятое ответчиками решение о реорганизации представляет собой способ вывода активов из общества “Башнефть”, поскольку условия реорганизации, в результате которой обществу “Башнефть” были причинены убытки, определены по усмотрению ответчиков. Само проведение реорганизации в течение января-мая 2014 года, непосредственно перед истребованием акций в судебном порядке в ноябре 2014 года, указывает на намерение ответчиков использовать корпоративную процедуру реорганизации, прежде всего, для неправомерного вывода активов контролируемого общества», — отмечается в решении.

При этом суд решил, что в результате реорганизации «Башнефть» была лишена 36,9 миллиарда рублей займа (его компания простила «дочке» АФК), а также 12,5 миллиарда рублей, которые потратила на выкуп акций у несогласных с реорганизацией акционеров. Итого получилось 49,4 миллиарда рублей, но с учетом курса доллара эта сумма превысила 79 миллиардов рублей. С учетом стоимости акций «Системы-Инвест» в 57,2 миллиарда рублей, право собственности на которые утратила «Башнефть», суд взыскал с АФК 136,27 миллиарда рублей.

Упрощенно основную сделку при реорганизации можно представить как обмен активами между «Башнефтью» и «дочкой» АФК — «Системой-Инвест». Среди прочего, в ходе реорганизации нефтяная компания в результате лишилась пакета из 49,4% акций «Системы-Инвест», который истцы оценили в 57,2 миллиарда рублей. Сумма иска «Роснефти» к АФК складывалась из этой суммы, займа в 36,9 миллиарда рублей и трат на выкуп акций у миноритариев в 12,5 миллиарда рублей — итого 106,6 миллиарда рублей.