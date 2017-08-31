Заложен первый камень в строительство микрорайона «Еврохим»

В микрорайоне помимо жилых домов будет построено два детсада и школа.

Максим Решетников, врио губернатора Пермского края:

— Компания Еврохим наряду со строительство нового производства, освоением Верхнекамского участка калийных солей занимается не только созданием новых мощностей (в декабре мы откроем новое предприятие), но и начинает развитие социальной инфраструктуры. Здесь, на этой площадке предусмотрено строительство почти 1,5 тыс. квартир для тех, кто будет работать на новом заводе и на заводах, которые планируется ещё создать для производства машиностроительной продукции для нужд калийщиков.

Как отметил Алексей Шеин, толчком для начала реализации проекта стало подписание специнвестконтракта между Пермским краем и компанией «Еврохим». По словам топ-менеджера, всего на развитие промышленного объекта «Усольский калийный комбинат» будет потрачено 115 млрд руб. «Примерно 90 млрд руб.уже освоено, поэтому я говорю об уровне запуска в 90%», — говорит Шеин.

С начала строительства компанией «Еврохим» в бюджет уже перечислено порядка 5 млрд руб.

Алексей Клейн, председатель Пермского краевого Росхимпрофсоюза:

— Я считаю, что это историческое событие не только для Березников, но и для всей химической отрасли. Многие предприятия строят дома для своих сотрудников. Многие предприятия помогают людям удешевить ипотеку. Но в настоящее время не могу назвать ни одно предприятие, которое строило бы целый микрорайон с социальной инфраструктурой. На мой взгляд, это правильное стратегическое решение компании.

Сергей Дьяков, глава Березников: