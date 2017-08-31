Крым спишет заводу «Крымский титан» 200 млн рублей долга в обмен на базу отдыха «Волна»

«Завод должен “Черноморнефтегазу” около 500 млн рублей, база оценена в 200 млн рублей», — цитирует С. Аксенова его пресс-служба в четверг.

По словам главы Крыма, два предприятия подписали соглашение. Оно предусматривает списание 200 млн рублей и освобождение завода от уплаты пени. «Оставшуюся сумму (300 млн рублей — ИФ) “Крымский титан” должен выплатить в течение 8−9 месяцев», — сказал С. Аксенов.

По его словам, решение о передаче базы отдыха в счет долга было приняло «в связи с отсутствием перспектив судебного разбирательства».

Имущество «Крымского титана» осенью 2014 года передано в долгосрочную аренду российскому ООО «Титановые инвестиции», зарегистрированному в июне того же года. По данным ЕГРЮЛ, ООО принадлежит кипрской Letan Investments Limited, учредителю холдинговой компании украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа Group DF International GmbH (Австрия).

При этом украинское ЧАО «Крымский титан» в 2014 году было перерегистрировано из Армянска в Киев, затем Group DF переименовала его в Ukrainian Chemical Products.