За неделю нацвалюта ослабла почти на 4 тенге

Источник: Kapital.kz

Об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на данные биржи.

За торговую неделю нацвалюта к доллару подешевела на 3,6 тенге. В понедельник, 28 августа, средневзвешенный курс по итогам утренней и дневной сессий сложился на уровне 333,44 тенге за доллар, 31 августа — 337,04 тенге.

Читайте также Сколько будет стоить доллар к концу года

Между тем, по информации KASE, на торгах долларом США на дневной сессии минимальный курс сложился на уровне 336,98 тенге за доллар США, максимальный — 338,08 тенге, курс закрытия — 337,82 тенге. Объем торгов по доллару США составил 176 млн 450 тыс. долларов. Число сделок по операциям с валютой — 276.

В обменных пунктах Астаны и Алматы максимальный курс продажи доллара на 15:30 составляет 340 тенге.

По итогам утренней и дневной сессий средневзвешенный курс американской валюты сложился на уровне 337,04 тенге.