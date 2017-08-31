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13:25 (мск), источник: Kapital.kz

За неделю нацвалюта ослабла почти на 4 тенге

Средневзвешенный курс доллара на дневной сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) 31 августа 2017 года составил 337,61 тенге.

ЦБ: $ 58.7306   +0.20 € 70.2007   -0.23 ММВБ: $ 58.3875   -0.17 € 69.1750   -0.46
Источник: Kapital.kz

Об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на данные биржи.

За торговую неделю нацвалюта к доллару подешевела на 3,6 тенге. В понедельник, 28 августа, средневзвешенный курс по итогам утренней и дневной сессий сложился на уровне 333,44 тенге за доллар, 31 августа — 337,04 тенге.

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Между тем, по информации KASE, на торгах долларом США на дневной сессии минимальный курс сложился на уровне 336,98 тенге за доллар США, максимальный — 338,08 тенге, курс закрытия — 337,82 тенге. Объем торгов по доллару США составил 176 млн 450 тыс. долларов. Число сделок по операциям с валютой — 276.

В обменных пунктах Астаны и Алматы максимальный курс продажи доллара на 15:30 составляет 340 тенге.

По итогам утренней и дневной сессий средневзвешенный курс американской валюты сложился на уровне 337,04 тенге.

Официальный курс Нацбанка на 31 августа составляет 334,7 тенге за 1 доллар США. 1 сентября, исходя из действующего порядка определения официального курса, он составит 337,04 тенге за 1 доллар.

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