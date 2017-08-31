За неделю нацвалюта ослабла почти на 4 тенге
Средневзвешенный курс доллара на дневной сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) 31 августа 2017 года составил 337,61 тенге.
Средневзвешенный курс доллара на дневной сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) 31 августа 2017 года составил 337,61 тенге.
Об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на данные биржи.
За торговую неделю нацвалюта к доллару подешевела на 3,6 тенге. В понедельник, 28 августа, средневзвешенный курс по итогам утренней и дневной сессий сложился на уровне 333,44 тенге за доллар, 31 августа — 337,04 тенге.
Между тем, по информации KASE, на торгах долларом США на дневной сессии минимальный курс сложился на уровне 336,98 тенге за доллар США, максимальный — 338,08 тенге, курс закрытия — 337,82 тенге. Объем торгов по доллару США составил 176 млн 450 тыс. долларов. Число сделок по операциям с валютой — 276.
В обменных пунктах Астаны и Алматы максимальный курс продажи доллара на 15:30 составляет 340 тенге.
По итогам утренней и дневной сессий средневзвешенный курс американской валюты сложился на уровне 337,04 тенге.
Официальный курс Нацбанка на 31 августа составляет 334,7 тенге за 1 доллар США. 1 сентября, исходя из действующего порядка определения официального курса, он составит 337,04 тенге за 1 доллар.