В Красноярске ввели режим угрозы возникновения ЧС из-за срыва строительства теплотрассы

В Красноярске мэрия ввела режим угрозы возникновения чрезвычайной ситуации в связи с ограничениями, возникшими при строительстве теплотрассы в районе ул. Волочаевской. Об этом сообщает пресс-служба администрации. 31 августа состоялось заседание комиссии по ЧС.

«Строительство магистральной теплотрассы временно приостановлено на участке у дома № 10 по ул. Волочаевской. Поэтому мы вынуждены пойти на такой шаг. Введение угрозы чрезвычайной ситуации считаем превентивной мерой, которая позволит всем участникам процесса применить ряд управленческих решений для стабилизации ситуации. В частности, введенный режим позволит теплоснабжающей компании внести изменения в проект строительства трассы и подготовить резервные варианты обеспечения тепловой энергии потребителей Октябрьского и Железнодорожного районов. В свою очередь администрация города продолжает работать с семьей, проживающей в доме № 10 по ул. Волочаевской, в рамках правового поля», — говорит руководитель департамента городского хозяйства Игорь Титенков.

Ранее сообщалось, что жители Октябрьского и Железнодорожного районов Красноярска могут остаться без отопления. Власти не могут договориться с собственником дома на ул. Волочаевской, где сейчас идет стройка развязки и ремонт теплотрассы. Семья отказывается переезжать в другое место.

Это происходит уже на протяжении трех месяцев в Николаевке. Жильцы не дают рабочим продолжить строительство развязки теплотрассы. Трубы должны проходить, согласно строительному плану, на месте огорода.