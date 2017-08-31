В Новосибирской области внедрят новую систему господдержки аграриев
С января 2017-го стали применять новые меры господдержки, предусмотренные решениями федеральных властей и
С января 2017-го стали применять новые меры господдержки, предусмотренные решениями федеральных властей и
Изменения коснулись практически всех направлений.
В растениеводстве введена так называемая погектарная поддержка — ее получают предприятия, которые не уменьшили посевные площади по сравнению с предыдущим годом. Им направлено шестьсот миллионов рублей.
— В этом году процедура получения господдержки несколько упрощена. Все субсидии на проведение
Кроме того, примерно шестидесяти хозяйствам было отказано в господдержке, так как они при посеве использовали некондиционные семена.
Порядок и условия предоставления субсидий изменились и в животноводстве, где критериями стали продуктивность и поголовье стада, а также объемы реализованного молока. Субсидии на возмещение части затрат сельхозпроизводителей на один литр (килограмм) реализованного молока выданы единовременно, а не поквартально, как раньше. Несколько предприятий, подавших заявки на господдержку, ее не получило —
Фермерам и потребительским кооперативам средства теперь выделяют в виде субсидий, а не грантов. Общий объем господдержки из средств федерального и областного бюджетов в этом году составил 167,2 миллиона рублей. Деньги получит более 40 фермерских хозяйств, в том числе 28 начинающих фермеров, тринадцать семейных животноводческих ферм и один сельхозпотребкооператив. Заявок на оказание господдержки, как сообщили в региональном минсельхозе, было гораздо больше — 158.
— Многие заявители пытались «хитрить» и подавали документы на субсидию, не имея необходимого обеспечения, — пояснил Василий Пронькин. — За последнее время в регионе зарегистрировано 143 начинающих фермера и 65 семейных животноводческих ферм. Проанализировав их деятельность, мы пришли к мнению, что необходим более жесткий контроль расходования выделяемых средств. В прошлом году возбуждено несколько уголовных дел в связи с тем, что люди недобросовестно использовали гранты.
Однако, как отметили в региональном минсельхозе, решения о выделении кредитных ресурсов принимались не всегда вовремя, слишком большой объем документов приходится изучать в федеральном ведомстве.
Кроме того, на льготные кредиты возник ажиотажный спрос. Если в прошлые годы потребность крестьянских (фермерских) хозяйств составляла 123−127 миллионов рублей, то в 2017-м подано заявок на триста миллионов.
— Не все желающие получить кредит смогли предоставить банкам необходимые документы и выполнить другие условия. А некоторые из тех, кто предоставил качественно подготовленные документы, получали отказ
По его словам, минсельхоз РФ пошел навстречу и в конце июля нынешнего года принял решение — передать полномочия по кредитованию аграриев на уровень субъектов федерации. В ближайшее время областным минфином и депутатским корпусом будет разработана система кредитования, понятная всем сельхозпроизводителям. Проволочек, обещают в ведомстве, больше не возникнет.
Несмотря на проблемы, в Новосибирском региональном филиале Россельхозбанка отмечают значительный рост объема выдаваемых кредитов и числа заемщиков. На заседании общественного совета при областном минсельхозе директор филиала Станислав Тишуров сообщил, что в 2016 году на проведение сезонных полевых работ банком было выделено 1,9 миллиарда рублей кредитных средств, в 2017-м — 2,4 миллиарда. Число заемщиков увеличилось на 32 процента. Объем выдач кредитных ресурсов малым предприятиям вырос в два раза, число заемщиков — на семнадцать процентов.
— Одним из приоритетных направлений работы остается финансовая поддержка АПК Новосибирской области — на финансирование сельского хозяйства региона с начала года направлено 5,2 миллиарда рублей, из них 2,5 миллиарда выдано с использованием механизма льготного кредитования, — отметил Станислав Тишуров.
Прямая речь
Олег Подойма, председатель комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Законодательного собрания Новосибирской области:
Усиливая контроль процедуры получения господдержки