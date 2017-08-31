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13:16 (мск), источник: "Российская газета"

В Новосибирской области внедрят новую систему господдержки аграриев

С января 2017-го стали применять новые меры господдержки, предусмотренные решениями федеральных властей и гос-программой «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области на 2015−2020 годы».

Источник: "Российская газета"

Изменения коснулись практически всех направлений.

В растениеводстве введена так называемая погектарная поддержка — ее получают предприятия, которые не уменьшили посевные площади по сравнению с предыдущим годом. Им направлено шестьсот миллионов рублей.

— В этом году процедура получения господдержки несколько упрощена. Все субсидии на проведение весенне-полевых работ были выделены сельхозпредприятиям до их начала. Это привело к тому, что некоторые хозяйства посеяли больше запланированного объема, а в целом по Новосибирской области посевные площади увеличены на 58 тысяч гектаров по сравнению с 2016 годом. Однако тем, кто план не выполнил, деньги придется вернуть, — отметил региональный министр сельского хозяйства Василий Пронькин.

Кроме того, примерно шестидесяти хозяйствам было отказано в господдержке, так как они при посеве использовали некондиционные семена.

Порядок и условия предоставления субсидий изменились и в животноводстве, где критериями стали продуктивность и поголовье стада, а также объемы реализованного молока. Субсидии на возмещение части затрат сельхозпроизводителей на один литр (килограмм) реализованного молока выданы единовременно, а не поквартально, как раньше. Несколько предприятий, подавших заявки на господдержку, ее не получило — из-за того, что не смогло подтвердить объемы реализации молока.

Общий объем средств, выделенных сельхозпроизводителям из областного и федерального бюджетов, в нынешнем году составил 2,2 миллиарда рублей

Фермерам и потребительским кооперативам средства теперь выделяют в виде субсидий, а не грантов. Общий объем господдержки из средств федерального и областного бюджетов в этом году составил 167,2 миллиона рублей. Деньги получит более 40 фермерских хозяйств, в том числе 28 начинающих фермеров, тринадцать семейных животноводческих ферм и один сельхозпотребкооператив. Заявок на оказание господдержки, как сообщили в региональном минсельхозе, было гораздо больше — 158.

— Многие заявители пытались «хитрить» и подавали документы на субсидию, не имея необходимого обеспечения, — пояснил Василий Пронькин. — За последнее время в регионе зарегистрировано 143 начинающих фермера и 65 семейных животноводческих ферм. Проанализировав их деятельность, мы пришли к мнению, что необходим более жесткий контроль расходования выделяемых средств. В прошлом году возбуждено несколько уголовных дел в связи с тем, что люди недобросовестно использовали гранты.

Изменились в этом году и подходы в кредитовании аграриев. На федеральном уровне разработана система льгот: хозяйства с правом на получение кредитов могли воспользоваться заемными средствами под 4,95−5 процентов годовых, банкам же оставшийся процент субсидирует федеральный бюджет.

Однако, как отметили в региональном минсельхозе, решения о выделении кредитных ресурсов принимались не всегда вовремя, слишком большой объем документов приходится изучать в федеральном ведомстве.

Кроме того, на льготные кредиты возник ажиотажный спрос. Если в прошлые годы потребность крестьянских (фермерских) хозяйств составляла 123−127 миллионов рублей, то в 2017-м подано заявок на триста миллионов.

— Не все желающие получить кредит смогли предоставить банкам необходимые документы и выполнить другие условия. А некоторые из тех, кто предоставил качественно подготовленные документы, получали отказ из-за отсутствия средств. Это вызвало много нареканий со стороны сельхозпроизводителей, — сообщил Василий Пронькин.

По его словам, минсельхоз РФ пошел навстречу и в конце июля нынешнего года принял решение — передать полномочия по кредитованию аграриев на уровень субъектов федерации. В ближайшее время областным минфином и депутатским корпусом будет разработана система кредитования, понятная всем сельхозпроизводителям. Проволочек, обещают в ведомстве, больше не возникнет.

Несмотря на проблемы, в Новосибирском региональном филиале Россельхозбанка отмечают значительный рост объема выдаваемых кредитов и числа заемщиков. На заседании общественного совета при областном минсельхозе директор филиала Станислав Тишуров сообщил, что в 2016 году на проведение сезонных полевых работ банком было выделено 1,9 миллиарда рублей кредитных средств, в 2017-м — 2,4 миллиарда. Число заемщиков увеличилось на 32 процента. Объем выдач кредитных ресурсов малым предприятиям вырос в два раза, число заемщиков — на семнадцать процентов.

— Одним из приоритетных направлений работы остается финансовая поддержка АПК Новосибирской области — на финансирование сельского хозяйства региона с начала года направлено 5,2 миллиарда рублей, из них 2,5 миллиарда выдано с использованием механизма льготного кредитования, — отметил Станислав Тишуров.

Прямая речь

Олег Подойма, председатель комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Законодательного собрания Новосибирской области:

Усиливая контроль процедуры получения господдержки крестьянско-фермерскими хозяйствами и семейными фермами, необходимо исключить административно-управленческие перегибы. Механизм господдержки малых форм хозяйствования, действительно, требует совершенствования, но, корректируя регламент отчетности, важно не допустить в этой работе излишней бумажной волокиты и формализма.

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