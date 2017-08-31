Мэр Краснодара проинспектировал ремонт на Садовом мосту

Ремонт здесь планировали давно, начали две недели назад. Пока работы идут только на одной половине, но 11 сентября движение на мосту полностью закроют в обе стороны. Сейчас здесь вскрывают дорожное полотно: его необходимо полностью заменить, также нужно восстановить элементы опор, поменять конструкции тротуаров и ограждений. Фактически это значит разобрать большую часть моста и заново собрать его — уже из новых деталей.