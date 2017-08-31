Мэр Краснодара проинспектировал ремонт на Садовом мосту
Евгений Первышов заявил, что увеличения срока ремонта трамвайных путей на Садовом путепроводе быть не может.
Евгений Первышов заявил, что увеличения срока ремонта трамвайных путей на Садовом путепроводе быть не может.
Ремонт здесь планировали давно, начали две недели назад. Пока работы идут только на одной половине, но 11 сентября движение на мосту полностью закроют в обе стороны. Сейчас здесь вскрывают дорожное полотно: его необходимо полностью заменить, также нужно восстановить элементы опор, поменять конструкции тротуаров и ограждений. Фактически это значит разобрать большую часть моста и заново собрать его — уже из новых деталей.
Насколько хватит нового ремонта, когда трамваи снова пойдут по Садовому мосту, будет ли на этом направлении работать дополнительные регулировщики, рассказывает Ольга Тимохина.