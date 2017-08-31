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15:21 (мск), источник: Бизнес-Калининград

В Калининграде резко выросли долги по зарплате. Весь рост пришелся на бюджетников

В Калининградской области среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в июне 2017 года составила 32409 рублей, увеличившись за месяц на 1252 рубля.

Относительно июня 2016 года рост составил 2037 рублей или 4,1%. В среднем по СЗФО уровень начисленной зарплаты достиг отметки в 47090 рублей, увеличившись за год на 4084 рубля.

Согласно данным Росстата, на 1 августа 2017 года просроченная задолженность по зарплате в Калининграде и области составила 16,254 миллиона рублей, хотя месяцем ранее это было 10,666 миллиона рублей. Практически весь рост задолженности образовался из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней. В остальном долги касаются обрабатывающих производств.

Если в июле 2017 года просроченные долги по зарплате имелись перед 241 работником, то на начало августа таковых было уже 360 человек.

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