В Калининграде резко выросли долги по зарплате. Весь рост пришелся на бюджетников

Относительно июня 2016 года рост составил 2037 рублей или 4,1%. В среднем по СЗФО уровень начисленной зарплаты достиг отметки в 47090 рублей, увеличившись за год на 4084 рубля.

Согласно данным Росстата, на 1 августа 2017 года просроченная задолженность по зарплате в Калининграде и области составила 16,254 миллиона рублей, хотя месяцем ранее это было 10,666 миллиона рублей. Практически весь рост задолженности образовался из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней. В остальном долги касаются обрабатывающих производств.