В Калининграде резко выросли долги по зарплате. Весь рост пришелся на бюджетников
В Калининградской области среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в июне 2017 года составила 32409 рублей, увеличившись за месяц на 1252 рубля.
В Калининградской области среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в июне 2017 года составила 32409 рублей, увеличившись за месяц на 1252 рубля.
Относительно июня 2016 года рост составил 2037 рублей или 4,1%. В среднем по СЗФО уровень начисленной зарплаты достиг отметки в 47090 рублей, увеличившись за год на 4084 рубля.
Согласно данным Росстата, на 1 августа 2017 года просроченная задолженность по зарплате в Калининграде и области составила 16,254 миллиона рублей, хотя месяцем ранее это было 10,666 миллиона рублей. Практически весь рост задолженности образовался
Если в июле 2017 года просроченные долги по зарплате имелись перед 241 работником, то на начало августа таковых было уже 360 человек.