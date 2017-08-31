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14:12 (мск), источник: Sputnik.by

Мгновенные платежи и блокчейн: Нацбанк ускорит переход на «цифру»

В Беларусь вскоре придут мобильные платежные сервисы Samsung Pay, Apple Pay и Android Pay, перечисление средств получателям станет круглосуточным.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 31 авг — Sputnik. Национальный банк Беларуси инициирует ряд системных мер, направленных на ускорение цифровой трансформации банковского обслуживания и платежной системы, сообщили Sputnik в управлении информации и общественных связей регулятора.

Там отметили, что в четверг в Нацбанке прошел диалог, в ходе которого обсуждены ключевые для банковской системы инновационные проекты и перспективные направления развития банковского бизнеса.

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«Переход от традиционной экономики к цифровой стал общемировым трендом. В Беларуси на данном этапе речь идет о проведении цифровой трансформации финансовой сферы, системном и поступательном внедрении новых финансовых технологий», — заявил председатель правления Нацбанка Павел Каллаур в ходе совещания с банками.

Он отметил, что инновационные решения позволят обеспечить повышение эффективности работы финансового сектора в частности и экономики в целом. Поэтому внедрение и развитие инновационных банковских продуктов должно найти отражение в стратегиях всех банков на предстоящий год.

Законодательство ждут перемены

Инициируя эффективную и безопасную цифровизацию финансовой сферы, Нацбанк в партнерстве с правительством и участниками рынка работает над созданием законодательных, экономических и институциональных условий для внедрения и развития инноваций.

Ключевые изменения регуляторной среды, которые обеспечат внедрение технологических новаций на рынке платежей, предусмотрены в концепции Закона «О платежных услугах в Республике Беларусь» и проектом изменений в Банковский кодекс.

Для создания экономических условий, стимулирующих инновации на финансовом рынке, Национальный банк подготовил ряд инициатив по развитию механизмов и систем расчетов.

Какие новации придут в Беларусь?

Развитию эффективной бизнес-среды и ускорению оборачиваемости денежных средств будут способствовать инициативы Нацбанка по созданию инновационных систем расчетов.

«Рассматривается возможность создания системы мгновенных платежей, обеспечивающей зачисление денежных средств получателю on-line в режиме “24/7”. Устранить устаревший механизм ведения в банках картотеки не оплаченных в срок расчетных документов позволит создание автоматизированной информационной системы, которая в режиме on-line обеспечит взаимодействие между ее участниками по исполнению обязательств плательщиков», — пояснили в пресс-службе регулятора.

Одним из ключевых направлений развития цифрового финансового рынка является внедрение банками инновационных программно-технических решений в финансовой сфере на базе открытых интерфейсов (Application Programming Interface, API) программирования приложений.

Формированию институциональной среды также будет способствовать развитие ряда проектов, которые были внедрены ранее. В частности, завершается подготовительный этап внедрения Межбанковской системы идентификации (МСИ), создающей единое банковское и финансовое пространство на рынке розничных банковских услуг. В МСИ уже загружено более 6 миллионов записей о клиентах банков, из них более 4 миллионов могут произвести самостоятельную регистрацию в МСИ с использованием мобильных телефонов. Нацбанк рассчитывает на активизацию работы банков по подключению к системе.

В стране развиваются бесконтактные технологии и платежные сервисы, основанные на современных инновационных решениях. НБРБ заинтересован в работе международных платежных систем по скорейшему внедрению и широкому применению на белорусском рынке мобильных платежных сервисов, основанных на технологии токенизации.

«В ближайшее время планируется запуск платежных сервисов Samsung Pay, Apple Pay и Android Pay, которые позволяют осуществлять платежи с использованием мобильных устройств», — добавили в Нацбанке.

Блокчейну и криптовалютам дадут зеленый свет

Широкие возможности для банков открывает созданная Национальным банком информационная система с использованием технологии Blockchain. В практической работе банки смогут использовать Blockchain для передачи информации о выданных банковских гарантиях и при работе на рынке ценных бумаг.

Учитывая рост интереса граждан и субъектов хозяйствования Беларуси к криптовалютам, Национальный банк проводит изучение и активный мониторинг соответствующего опыта мировых финансовых институтов, регуляторов и технологических компаний.

Результаты диалога с банковским сообществом будут учтены Национальным банком при подготовке в партнерстве с заинтересованными госорганами, организациями и участниками рынка практических решений по цифровой трансформации финансового сектора.

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