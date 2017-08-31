Мгновенные платежи и блокчейн: Нацбанк ускорит переход на «цифру»
В Беларусь вскоре придут мобильные платежные сервисы Samsung Pay, Apple Pay и Android Pay, перечисление средств получателям станет круглосуточным.
В Беларусь вскоре придут мобильные платежные сервисы Samsung Pay, Apple Pay и Android Pay, перечисление средств получателям станет круглосуточным.
МИНСК, 31 авг — Sputnik. Национальный банк Беларуси инициирует ряд системных мер, направленных на ускорение цифровой трансформации банковского обслуживания и платежной системы, сообщили Sputnik в управлении информации и общественных связей регулятора.
Там отметили, что в четверг в Нацбанке прошел диалог, в ходе которого обсуждены ключевые для банковской системы инновационные проекты и перспективные направления развития банковского бизнеса.
«Переход от традиционной экономики к цифровой стал общемировым трендом. В Беларуси на данном этапе речь идет о проведении цифровой трансформации финансовой сферы, системном и поступательном внедрении новых финансовых технологий», — заявил председатель правления Нацбанка Павел Каллаур в ходе совещания с банками.
Он отметил, что инновационные решения позволят обеспечить повышение эффективности работы финансового сектора в частности и экономики в целом. Поэтому внедрение и развитие инновационных банковских продуктов должно найти отражение в стратегиях всех банков на предстоящий год.
Законодательство ждут перемены
Инициируя эффективную и безопасную цифровизацию финансовой сферы, Нацбанк в партнерстве с правительством и участниками рынка работает над созданием законодательных, экономических и институциональных условий для внедрения и развития инноваций.
Ключевые изменения регуляторной среды, которые обеспечат внедрение технологических новаций на рынке платежей, предусмотрены в концепции Закона «О платежных услугах в Республике Беларусь» и проектом изменений в Банковский кодекс.
Для создания экономических условий, стимулирующих инновации на финансовом рынке, Национальный банк подготовил ряд инициатив по развитию механизмов и систем расчетов.
Какие новации придут в Беларусь?
Развитию эффективной
«Рассматривается возможность создания системы мгновенных платежей, обеспечивающей зачисление денежных средств получателю
Одним из ключевых направлений развития цифрового финансового рынка является внедрение банками инновационных
Формированию институциональной среды также будет способствовать развитие ряда проектов, которые были внедрены ранее. В частности, завершается подготовительный этап внедрения Межбанковской системы идентификации (МСИ), создающей единое банковское и финансовое пространство на рынке розничных банковских услуг. В МСИ уже загружено более 6 миллионов записей о клиентах банков, из них более 4 миллионов могут произвести самостоятельную регистрацию в МСИ с использованием мобильных телефонов. Нацбанк рассчитывает на активизацию работы банков по подключению к системе.
В стране развиваются бесконтактные технологии и платежные сервисы, основанные на современных инновационных решениях. НБРБ заинтересован в работе международных платежных систем по скорейшему внедрению и широкому применению на белорусском рынке мобильных платежных сервисов, основанных на технологии токенизации.
«В ближайшее время планируется запуск платежных сервисов Samsung Pay, Apple Pay и Android Pay, которые позволяют осуществлять платежи с использованием мобильных устройств», — добавили в Нацбанке.
Блокчейну и криптовалютам дадут зеленый свет
Широкие возможности для банков открывает созданная Национальным банком информационная система с использованием технологии Blockchain. В практической работе банки смогут использовать Blockchain для передачи информации о выданных банковских гарантиях и при работе на рынке ценных бумаг.
Учитывая рост интереса граждан и субъектов хозяйствования Беларуси к криптовалютам, Национальный банк проводит изучение и активный мониторинг соответствующего опыта мировых финансовых институтов, регуляторов и технологических компаний.
Результаты диалога с банковским сообществом будут учтены Национальным банком при подготовке в партнерстве с заинтересованными госорганами, организациями и участниками рынка практических решений по цифровой трансформации финансового сектора.