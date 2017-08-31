В обменниках доллар продают за 340 тенге

По словам главы МНЭ Тимура Сулейменова, вопрос изменения курса валют скорее рыночный, передает МИА «Казинформ».

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«Уже два года как тенге находится в режиме свободного плавания. Мы не таргетируем курс, таргетируется инфляция, и соответственно рыночные силы определяют соотношение нашего тенге к любой из иностранных валют.

Я не думаю, что наш макропрогноз, в котором мы заложили консервативную цену на нефть, каким-то образом может повлиять.

Но, тем не менее, я бы хотел бы повторить, что закладывается расчетный курс доллара, который соответствует всем нашим макроэкономическим параметрам, так как наши макроэкономические параметры консервативны, потому что мы их используем для планирования бюджета, от размера макроэкономики появляются наши бюджетные возможности.

Чтобы не быть чересчур оптимистичными и не закладывать неисполнимые вещи по доходам бюджета, по расходам, дефициту, мы всегда используем консервативный подход. Это правильно, — отметил министр.

Он подчеркнул, что государства, экспортирующие нефть, всегда принимают за ориентир ее низкую стоимость, а зависящие от ввоза «черного золота», наоборот — высокую.

«То есть свои болевые точки каждый решает таким вот образом. Возвращаясь к курсу, рынок может реагировать на огромное количество вещей, может произойти какой-нибудь сбой — будет реагировать. Какое-то событие, которое рынок сочтет относящимся к нам, — может реагировать.

Но, на мой взгляд, здесь нет необходимости чересчур фокусироваться на какие-то всплески, те или иные здесь или сейчас, они будут. Как вы видите тенге, после того, как был отпущен в свободное плавание, находится на достаточно стабильном уровне, и это самое главное.

То есть мы должны к этому привыкнуть, что теперь нам нужно мерить не днями или неделями, а брать месяц, квартал, полгода, — сказал Сулейменов.

Также министр нацэкономики прокомментировал выросшую стоимость евро.

«Что касается евро, для этого есть валютные пары. Мы все равно смотрим, что происходит в Евросоюзе. То есть, это необязательно движение ослабления тенге к евро. Это может быть усиление евро к другим валютам, в том числе и к доллару.

Из-за того, что в Евросоюзе достаточно положительные новости по росту экономики, безработице и так далее, поэтому нужно смотреть по валютным парам, — считает глава МНЭ.

Сулейменов также рассказал, какое значение для тенге имеет российский рубль.

«На самом деле, коллеги (россияне) тоже недавно опубликовали часть своего макроэкономического прогноза. В принципе, ослабление рубля было раньше, прогноз, которые они делали в июне. Там рубль действительно прогнозировался на уровне 67−68 к концу (по отношению к доллару). Сейчас они макропрогноз обновили, у них рубль стоит 62.