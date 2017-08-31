Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: ожидающая казни россиянка написала прощальное письмо
В петербургской больнице потеряли пожилую пациентку
Дана Борисова встретилась с дочкой после почти полугода разлуки
Актриса из "Реальных пацанов" рассказала, как быть в форме
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
Отпою быстро и дорого: кто воюет с РПЦ за рынок ритуальных услугО незаконном бизнесе «отпевал» и том, как не попасться на их крючок
45 лет Кэмерон Диаз: за что мы любим актрису
Риз Уизерспун с дочерью на премьере фильма «В гостях у Элис»
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его)
«Урал» 8х8: фото секретного армейского танковоза
Встреча Путина и Орбана грозит кошмаром для Евросоюза – СМИ
СМИ о реакции ДНР на актера из РФ воюющего за Киев
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
17-летняя дочь миллиардера Диана Манасир выходит замуж
СМИ: ведущему «Пока все дома» может грозить тюрьма
Кобзон о Задорнове: Он умирает
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
11Крупный пожар в Ростове-на-Дону
8Более 300 человек стали жертвами оползня в Сьерра-Леоне
13:22 (мск), источник: Nur.kz

В обменниках доллар продают за 340 тенге

На утренней торговой сессии на казахстанской фондовой бирже курс доллара установился на отметке в 336,18 тенге. В обменниках инвалюту стали продавать за 339−340 тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт Kurs.kz.

ЦБ: $ 58.7306   +0.20 € 70.2007   -0.23 ММВБ: $ 58.4450   -0.12 € 69.3350   -0.30

По словам главы МНЭ Тимура Сулейменова, вопрос изменения курса валют скорее рыночный, передает МИА «Казинформ».

Читайте также
Сколько будет стоить доллар к концу года

«Уже два года как тенге находится в режиме свободного плавания. Мы не таргетируем курс, таргетируется инфляция, и соответственно рыночные силы определяют соотношение нашего тенге к любой из иностранных валют.

Я не думаю, что наш макропрогноз, в котором мы заложили консервативную цену на нефть, каким-то образом может повлиять.

Но, тем не менее, я бы хотел бы повторить, что закладывается расчетный курс доллара, который соответствует всем нашим макроэкономическим параметрам, так как наши макроэкономические параметры консервативны, потому что мы их используем для планирования бюджета, от размера макроэкономики появляются наши бюджетные возможности.

Чтобы не быть чересчур оптимистичными и не закладывать неисполнимые вещи по доходам бюджета, по расходам, дефициту, мы всегда используем консервативный подход. Это правильно, — отметил министр.

Он подчеркнул, что государства, экспортирующие нефть, всегда принимают за ориентир ее низкую стоимость, а зависящие от ввоза «черного золота», наоборот — высокую.

«То есть свои болевые точки каждый решает таким вот образом. Возвращаясь к курсу, рынок может реагировать на огромное количество вещей, может произойти какой-нибудь сбой — будет реагировать. Какое-то событие, которое рынок сочтет относящимся к нам, — может реагировать.

Но, на мой взгляд, здесь нет необходимости чересчур фокусироваться на какие-то всплески, те или иные здесь или сейчас, они будут. Как вы видите тенге, после того, как был отпущен в свободное плавание, находится на достаточно стабильном уровне, и это самое главное.

То есть мы должны к этому привыкнуть, что теперь нам нужно мерить не днями или неделями, а брать месяц, квартал, полгода, — сказал Сулейменов.

Также министр нацэкономики прокомментировал выросшую стоимость евро.

«Что касается евро, для этого есть валютные пары. Мы все равно смотрим, что происходит в Евросоюзе. То есть, это необязательно движение ослабления тенге к евро. Это может быть усиление евро к другим валютам, в том числе и к доллару.

Из-за того, что в Евросоюзе достаточно положительные новости по росту экономики, безработице и так далее, поэтому нужно смотреть по валютным парам, — считает глава МНЭ.

Сулейменов также рассказал, какое значение для тенге имеет российский рубль.

«На самом деле, коллеги (россияне) тоже недавно опубликовали часть своего макроэкономического прогноза. В принципе, ослабление рубля было раньше, прогноз, которые они делали в июне. Там рубль действительно прогнозировался на уровне 67−68 к концу (по отношению к доллару). Сейчас они макропрогноз обновили, у них рубль стоит 62.

Поэтому, я думаю, в этом отношении по ценам на нефть и по тому, как вообще экономика России развивается, они нашли свое понимание, и у нас то же самое. Поэтому рубль не будет скакать, и здесь мы, в принципе, в одной парадигме движемся, — пояснил Сулейменов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Жертва группового изнасилования в Таразе попросила суд не лишать преступников свободы
Что изменится в жизни россиян с 1 сентября
Эксперты назвали сильнейшие армии мира
В деле о связях Трампа с Россией появились новые показания
Избивший блогера в Парке Горького дал интервью «Пусть говорят»
Умерла Людмила Рюмина
Россияне назвали самые острые проблемы общества
Посол России в США Антонов рассказал о своей предстоящей миссии
Спорт
«Гремио» объявил о переходе Педро Роши в «Спартак» По данным СМИ, сумма трансфера составила 12 миллионов евро
Авто
Встречайте: таким будет новый «Дастер» (фото и видео) Румынская Dacia решила рассекретить новое поколение кроссовера до официальной премьеры на Франкфуртском автосалоне
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
Мэтт Дэймон с женой и модели на открытии фестиваля в Венеции Звездные гости прошли по красной дорожке торжественной церемонии и побывали на мировой премьере фильма «Короче»
Недвижимость
Петербург занялся стройкой долгожданных станций метро
Личный опыт: как можно стать жертвой сговора владельца с агентом
Тест: Что вы знаете о кирпиче?
В Петербурге появятся скоростные трамваи
Леди
Макияж-пятиминутка на 1 сентября: для тех, кто торопится в школу Старшеклассницам, мамам первоклашек, учителям — мастер-класс по созданию модного макияжа, с которым можно и нужно появиться в школе в первый учебный день
Дети
Внучка Татьяны Васильевой заразилась вирусом Коксаки в Турции Родители 9-месячной Мирры очень хотят вернуться в Россию, прервав свое пребывание на курорте раньше срока, но не могут.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь