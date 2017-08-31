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13:45 (мск), источник: dostup1.ru

Расходы на «социалку» в Челябинской области увеличили на 1,2 млрд рублей

Соответствующие изменения в текущий бюджет региона приняты на августовском заседании Заксобрания.

Расходы на социальную сферу в Челябинской области увеличены на 1,2 млрд рублей — соответствующие изменения в текущий бюджет региона в четверг, 31 августа, приняли депутаты южноуральского парламента, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Так, за счет перераспределения средств областного бюджета социальную поддержку в размере 1 млрд 188 млн рублей получат ветераны Великой Отечественной войны и труда, дети-сироты, многодетные семьи, а также граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

«Мы также сегодня перенаправили почти 60 млн рублей на финансирование системы здравоохранения области. Большая часть этих денег пойдет на ремонт больниц и поликлиник в муниципалитетах. В частности, в инфекционное отделение чебаркульской больницы, будет отремонтировано здание районной больницы Чесмы. Капитальный ремонт пройдет в здании горбольницы № 2 в Аше, а также в помещениях отделения судебно-психиатрической экспертизы областной психоневрологической больницы», — прокомментировал председатель Заксобрания Владимир Мякуш.

Еще один вопрос, который был рассмотрен парламентариями, касался поступлений из федеральной казны: областной бюджет пополнился на 70,4 млн рублей. Из них 47,8 млн направят на поддержку сельхозтоваропроизводителей, 10 млн — на развитие лесного хозяйства и почти 7 млн рублей — на техническое оснащение детских и кукольных театров.

Напомним, в ходе заседания Владимир Мякуш заявил, что дефицит бюджета Челябинской области, который держится на уровне 10 млрд рублей, должен быть ликвидирован до конца финансового года — соответствующие рекомендации уже направлены в Минфин региона.

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