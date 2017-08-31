Сад камней в Челябинске благоустраивать не будут: на этом месте будет метро
Власти Челябинска отказались благоустраивать Сад камней, обосновав свое бездействие планами по строительству метрополитена.
Власти Челябинска отказались благоустраивать Сад камней, обосновав свое бездействие планами по строительству метрополитена.
Об этом заявили общественники челябинского отделения «Гражданского патруля».
В настоящее время некогда живописный сквер на берегу реки Миассс, где располагается уникальная коллекция камней Южного Урала, пришел в запустение. О проблеме в администрацию города сообщили активисты общественной организации защиты прав потребителей «Гражданский патруль».
По мнению общественников, территория сада давно нуждается в реконструкции. Здесь не хватает зелени, скамеек и не работает фонтан. В настоящее время сквер не только не радует глаз, но и не соответствует городским правилам благоустройства территории.
«В 2016 году постановлением администрации города территория “Сада камней” предусмотрена для объектов метрополитена, сроками строительства которых комитет градостроительства и архитектуры Челябинска не располагает», — говорится в официальном сообщении администрации Центрального района Челябинска.
«Выходит, наши органы власти пренебрегают интересами горожан ради мифического метро, и в ближайший век это место будет в запустении», — прокомментировал официальный ответ руководитель челябинского отделения «Гражданского патруля» Семен Воронин.
Общественники намерены переубедить мэрию и просят поддержки у горожан, в самом крайнем случае будут жаловаться в прокуратуру.