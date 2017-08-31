Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: перебежчик РФ ожидает предательства Украины со стороны ЕС
Краны из нержавеющей стали могут быть опасны
Кремль рассказал о школьниках, которые встретятся с Путиным
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Неловкий момент: угадайте, что происходит с женщинами на картинах
«Харви» затопил Техас «Жители ждут на крышах, а вокруг плавают крокодилы»
Мэтт Дэймон с женой и модели на открытии фестиваля в Венеции
45 лет Кэмерон Диаз: за что мы любим актрису
Круче «крузака»: тест «Тойоты» за 35 (и даже больше) миллионов
F.A.Q. по выбору Skoda Kodiaq
"У меня плюс 13": смелая Кожевникова показала тело после родов
СМИ: встреча Путина и Орбана грозит кошмаром ЕС
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
17-летняя дочь миллиардера Диана Манасир выходит замуж
СМИ: ведущему «Пока все дома» может грозить тюрьма
Кобзон о Задорнове: Он умирает
Для жителей частных домов «коммуналка» станет дороже
Банки нашли способ сделать ипотеку доступнее
Фоторепортажи
11Крупный пожар в Ростове-на-Дону
11Солнечное затмение над США
13:46 (мск), источник: Uralpress.ru

Сад камней в Челябинске благоустраивать не будут: на этом месте будет метро

Власти Челябинска отказались благоустраивать Сад камней, обосновав свое бездействие планами по строительству метрополитена.

Источник: Uralpress.ru

Об этом заявили общественники челябинского отделения «Гражданского патруля».

В настоящее время некогда живописный сквер на берегу реки Миассс, где располагается уникальная коллекция камней Южного Урала, пришел в запустение. О проблеме в администрацию города сообщили активисты общественной организации защиты прав потребителей «Гражданский патруль».

По мнению общественников, территория сада давно нуждается в реконструкции. Здесь не хватает зелени, скамеек и не работает фонтан. В настоящее время сквер не только не радует глаз, но и не соответствует городским правилам благоустройства территории.

«В 2016 году постановлением администрации города территория “Сада камней” предусмотрена для объектов метрополитена, сроками строительства которых комитет градостроительства и архитектуры Челябинска не располагает», — говорится в официальном сообщении администрации Центрального района Челябинска.

«Выходит, наши органы власти пренебрегают интересами горожан ради мифического метро, и в ближайший век это место будет в запустении», — прокомментировал официальный ответ руководитель челябинского отделения «Гражданского патруля» Семен Воронин.

Источник: Uralpress.ru

Общественники намерены переубедить мэрию и просят поддержки у горожан, в самом крайнем случае будут жаловаться в прокуратуру.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
В Челябинске состоится Всероссийский фестиваль патриотической песни «Наше поколение против террора»
Что изменится в жизни россиян с 1 сентября
Эксперты назвали сильнейшие армии мира
В Кремле отреагировали на публикацию о новом «фаворите» Путина
Избивший блогера в Парке Горького дал интервью «Пусть говорят»
Умерла Людмила Рюмина
Россияне назвали самые острые проблемы общества
Глава Гидрометцентра пообещал россиянам бабье лето
Спорт
«Гремио» объявил о переходе Педро Роши в «Спартак» По данным СМИ, сумма трансфера составила 12 миллионов евро
Авто
Встречайте: таким будет новый «Дастер» (фото и видео) Румынская Dacia решила рассекретить новое поколение кроссовера до официальной премьеры на Франкфуртском автосалоне
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
Мэтт Дэймон с женой и модели на открытии фестиваля в Венеции Звездные гости прошли по красной дорожке торжественной церемонии и побывали на мировой премьере фильма «Короче»
Недвижимость
Все больше россиян отказываются от ипотеки
Для жителей частных домов "коммуналка" станет дороже
Стало известно, почему Трамп передумал строить небоскреб в Москве
10 способов декорировать пустую стену
Леди
Макияж-пятиминутка на 1 сентября: для тех, кто торопится в школу Старшеклассницам, мамам первоклашек, учителям — мастер-класс по созданию модного макияжа, с которым можно и нужно появиться в школе в первый учебный день
Дети
С 1 сентября в Москве исчезнут лицеи и гимназии Все столичные образовательные учреждения отныне будут называться просто школами.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь