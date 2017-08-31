Сад камней в Челябинске благоустраивать не будут: на этом месте будет метро

Источник: Uralpress.ru

Об этом заявили общественники челябинского отделения «Гражданского патруля».

В настоящее время некогда живописный сквер на берегу реки Миассс, где располагается уникальная коллекция камней Южного Урала, пришел в запустение. О проблеме в администрацию города сообщили активисты общественной организации защиты прав потребителей «Гражданский патруль».

По мнению общественников, территория сада давно нуждается в реконструкции. Здесь не хватает зелени, скамеек и не работает фонтан. В настоящее время сквер не только не радует глаз, но и не соответствует городским правилам благоустройства территории.

«В 2016 году постановлением администрации города территория “Сада камней” предусмотрена для объектов метрополитена, сроками строительства которых комитет градостроительства и архитектуры Челябинска не располагает», — говорится в официальном сообщении администрации Центрального района Челябинска.

«Выходит, наши органы власти пренебрегают интересами горожан ради мифического метро, и в ближайший век это место будет в запустении», — прокомментировал официальный ответ руководитель челябинского отделения «Гражданского патруля» Семен Воронин.

Источник: Uralpress.ru