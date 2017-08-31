Пермские дворы массово приводят в порядок

Источник: Вести - Пермь

Есть дворы и районы, которые на «пятерку» справились с задачей.

Работы в рамках федеральной программы обещают скоро закончить. К началу сентября работы завершат по всем 270 адресам. Контролировать ход работ помогает портал «Управляем вместе», созданный по инициативе врио губернатора Пермского края Максима Решетникова. Здесь каждый может отследить реализацию проекта, сроки и качество, а также оставить свои отзывы и пожелания.