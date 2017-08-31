Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новый план политика Германии: Кремль будет побежден безвизом- СМИ
Живущих на теле человека микробов превратили в музыку
"Это был странный разговор": ведущий "Жди меня" об увольнении
В Подмосковье начали возвращать деньги за капремонт
Неловкий момент: угадайте, что происходит с женщинами на картинах
Отпою быстро и дорого: кто воюет с РПЦ за рынок ритуальных услугО незаконном бизнесе «отпевал» и том, как не попасться на их крючок
Кобзон не пустил внучку на шоу «Голос»
Умерла актриса Мирей Дарк
Mercedes доказал, что умеет делать красивые авто (фото)
Porsche рассказал, как испытывал новый Cayenne
Сын Никулина рассказал о затаенной на отца обиде – СМИ
Ведущему «Пока все дома» может грозить тюрьма
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
17-летняя дочь миллиардера Диана Манасир выходит замуж
СМИ: ведущему «Пока все дома» может грозить тюрьма
Кобзон о Задорнове: Он умирает
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
11Крупный пожар в Ростове-на-Дону
11Солнечное затмение над США
14:00 (мск), источник: Калининград.Ru

Мутко: Благоустройство Острова в Калининграде доставляет много беспокойства

Благоустройство острова Октябрьского в Калининграде вызывает беспокойство в федеральном центре. Об этом заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

Источник: Калининград.Ru

— Доставляет много беспокойства благоустройство Острова в Калининграде, инженерные системы, дороги. Это будет новый микрорайон, который будет отдан правительству, региону. Калининград сможет там создать социальную инфраструктуру, это будет, конечно, неплохо, — цитирует Мутко Sportbox.ru.

Тем не менее чиновник высоко оценил подготовку городов, принимающих ЧМ, и подчеркнул, что никакие стадионы не будут вводиться в эксплуатацию за неделю до чемпионата мира по футболу. Весной на объектах проведут тестовые соревнования.

Во время своего визита в Калининград в начале августа Виталий Мутко говорил, что водоотведение и дренажная система на Острове уже заработали, но не в полную силу. Территория станет приобретать должный вид до конца лета, а в середине сентября завершится продолжительная и проблемная консолидация грунтов.

Чемпионат мира по футболу состоится с 14 июня по 15 июля 2018 года. На стадионе в Калининграде пройдут четыре матча группового этапа турнира: 16, 22, 25 и 28 июня.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
«Бдыщ, ба-бах, бум»: как Зеленоградск готовится к чемпионату фейерверков
Что изменится в жизни россиян с 1 сентября
Эксперты назвали сильнейшие армии мира
В Кремле отреагировали на публикацию о новом «фаворите» Путина
Избивший блогера в Парке Горького дал интервью «Пусть говорят»
Умерла Людмила Рюмина
Россияне назвали самые острые проблемы общества
Глава Гидрометцентра пообещал россиянам бабье лето
Спорт
«Гремио» объявил о переходе Педро Роши в «Спартак» По данным СМИ, сумма трансфера составила 12 миллионов евро
Авто
Встречайте: таким будет новый «Дастер» (фото и видео) Румынская Dacia решила рассекретить новое поколение кроссовера до официальной премьеры на Франкфуртском автосалоне
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
Мэтт Дэймон с женой и модели на открытии фестиваля в Венеции Звездные гости прошли по красной дорожке торжественной церемонии и побывали на мировой премьере фильма «Короче»
Недвижимость
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
Для жителей частных домов "коммуналка" станет дороже
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Коммунальные платежи станут собирать заранее
Леди
Макияж-пятиминутка на 1 сентября: для тех, кто торопится в школу Старшеклассницам, мамам первоклашек, учителям — мастер-класс по созданию модного макияжа, с которым можно и нужно появиться в школе в первый учебный день
Дети
С 1 сентября в Москве исчезнут лицеи и гимназии Все столичные образовательные учреждения отныне будут называться просто школами.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь