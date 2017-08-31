Мутко: Благоустройство Острова в Калининграде доставляет много беспокойства
Благоустройство острова Октябрьского в Калининграде вызывает беспокойство в федеральном центре. Об этом заявил
Благоустройство острова Октябрьского в Калининграде вызывает беспокойство в федеральном центре. Об этом заявил
— Доставляет много беспокойства благоустройство Острова в Калининграде, инженерные системы, дороги. Это будет новый микрорайон, который будет отдан правительству, региону. Калининград сможет там создать социальную инфраструктуру, это будет, конечно, неплохо, — цитирует Мутко Sportbox.ru.
Тем не менее чиновник высоко оценил подготовку городов, принимающих ЧМ, и подчеркнул, что никакие стадионы не будут вводиться в эксплуатацию за неделю до чемпионата мира по футболу. Весной на объектах проведут тестовые соревнования.
Во время своего визита в Калининград в начале августа Виталий Мутко говорил, что водоотведение и дренажная система на Острове уже заработали, но не в полную силу. Территория станет приобретать должный вид до конца лета, а в середине сентября завершится продолжительная и проблемная консолидация грунтов.
Чемпионат мира по футболу состоится с 14 июня по 15 июля 2018 года. На стадионе в Калининграде пройдут четыре матча группового этапа турнира: 16, 22, 25 и 28 июня.