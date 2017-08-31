Мутко: Благоустройство Острова в Калининграде доставляет много беспокойства

Источник: Калининград.Ru

— Доставляет много беспокойства благоустройство Острова в Калининграде, инженерные системы, дороги. Это будет новый микрорайон, который будет отдан правительству, региону. Калининград сможет там создать социальную инфраструктуру, это будет, конечно, неплохо, — цитирует Мутко Sportbox.ru.

Тем не менее чиновник высоко оценил подготовку городов, принимающих ЧМ, и подчеркнул, что никакие стадионы не будут вводиться в эксплуатацию за неделю до чемпионата мира по футболу. Весной на объектах проведут тестовые соревнования.

Во время своего визита в Калининград в начале августа Виталий Мутко говорил, что водоотведение и дренажная система на Острове уже заработали, но не в полную силу. Территория станет приобретать должный вид до конца лета, а в середине сентября завершится продолжительная и проблемная консолидация грунтов.