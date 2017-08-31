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13:56 (мск), источник: Volga News

Средняя зарплата в регионе выросла на 1,7%

В четверг, 31 августа, в Самаре состоялось заседание областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, которое провел первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Александр Нефедов.

Источник: РИА "Новости"

Заместитель министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Любовь Иванова сообщила об итогах социально-экономического развития области за I полугодие 2017 года.

«Увеличение промышленного производства произошло в обрабатывающем секторе, в том числе в производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, резиновых и пластмассовых изделий, электрического оборудования, нефтепродуктов, металлургическом производстве, пищевой промышленности. -рассказала заместитель министра экономического развития, инвестиций и торговли. Также положительная динамика сложилась в добыче полезных ископаемых, водоснабжении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений, обеспечении электрической энергией, газом и паром», — рассказала она.

По словам Любови Ивановой, в регионе отмечается рост среднемесячной заработной платы (101,7% в реальном выражении в январе-мае), реальных пенсий (100,1% по состоянию на 1 апреля 2017 года), прирост сбережений во вкладах (19,3 млрд рублей против 9,5 млрд рублей в I полугодии 2016 года), снижение кредиторской задолженности населения (-11 млрд рублей против +4,3 млрд рублей в I полугодии 2016 года).

Отдельно замминистра остановилась на динамике основных показателей уровня и качества жизни населения. По ее словам, за полгода потребительская инфляция в Самарской области снизилась и составила 101,5% к декабрю 2016 года, что меньше уровня прошлого года (103% в июне 2016 года к декабрю 2015 года) и среднероссийского показателя (102,3%).

В то же время было отмечено что, несмотря на замедление динамики роста потребительских цен на товары и услуги, в январе-июне 2017 года реальные денежные доходы населения снизились на 3,6% относительно 6 месяцев прошлого года, а оборот розничной торговли — на 1,7%.

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