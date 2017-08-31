Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: ожидающая казни россиянка написала прощальное письмо
Краны из нержавеющей стали могут быть опасны
Жириновский назвал три главные ошибки Путина
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Такого мы еще не видели: Мелания Трамп в розовых джинсах (фото)
«Харви» затопил Техас «Жители ждут на крышах, а вокруг плавают крокодилы»
Риз Уизерспун с дочерью на премьере фильма «В гостях у Элис»
Стал известен телерейтинг первого «Прямого эфира» с Малаховым
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его)
«Урал» 8х8: фото секретного армейского танковоза
"У меня плюс 13": смелая Кожевникова показала тело после родов
СМИ: встреча Путина и Орбана грозит кошмаром ЕС
Алсу отдыхает в Италии в шикарном платье (фото)
Такого мы еще не видели: Мелания Трамп в розовых джинсах (фото)
СМИ: ведущему «Пока все дома» может грозить тюрьма
Кобзон о Задорнове: Он умирает
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
11Крупный пожар в Ростове-на-Дону
11Солнечное затмение над США
14:11 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Тарифы на газ в Пермском крае вырастут, несмотря на решение ФАС РФ

ПЕРМЬ, 31 августа, ФедералПресс. «Газпром межрегионгаз Пермь» прокомментировал заявление ФАС России о снижении тарифа на газ в Прикамье. Напомним, ранее ведомство сообщало, что приняло решение снизить газовый тариф на 5,04%.

Как заявляет пермское подразделение «Газпрома», ключевым показателем, определяющим стоимость газа для потребителей, является оптовая цена. Ее удельный вес в стоимости составляет 85%. Решением ФАС РФ оптовая цена газа с 1 июля выросла на 3,9%. Следующая составляющая — стоимость транспортировки, ее удельный вес 13%. Снабженческо-сбытовые услуги (ПССУ) в стоимости газа составляют в среднем 2%.

Как утверждает пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Пермь», уменьшилась только двухпроцентная составляющая стоимости газа — ПССУ. В итоге, по расчетам компании, «конечная стоимость газа должна вырасти не менее чем на 3,8%. Это касается всех потребителей — и физических, и юридических лиц».

Согласно экспертному заключению ФАС РФ сокращение стоимости ПССУ должно произойти за счет сокращения затрат компании на 120 млн рублей. Более четверти этой суммы составит сокращение затрат на эксплуатацию систем газоснабжения — на 37 млн рублей снизится финансирование ремонта и технического обслуживания узлов учета газа, полагают газовики.

Представительские расходы, исключением которых в том числе обосновывалось решение ФАС о снижении ПССУ, составляют всего 0,07% валовой тарифной выручки.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
В Кремле отреагировали на публикацию Bloomberg о «новом фаворите» Путина
Что изменится в жизни россиян с 1 сентября
Эксперты назвали сильнейшие армии мира
В Кремле отреагировали на публикацию о новом «фаворите» Путина
Избивший блогера в Парке Горького дал интервью «Пусть говорят»
Умерла Людмила Рюмина
Россияне назвали самые острые проблемы общества
Глава Гидрометцентра пообещал россиянам бабье лето
Спорт
«Гремио» объявил о переходе Педро Роши в «Спартак» По данным СМИ, сумма трансфера составила 12 миллионов евро
Авто
Встречайте: таким будет новый «Дастер» (фото и видео) Румынская Dacia решила рассекретить новое поколение кроссовера до официальной премьеры на Франкфуртском автосалоне
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
Мэтт Дэймон с женой и модели на открытии фестиваля в Венеции Звездные гости прошли по красной дорожке торжественной церемонии и побывали на мировой премьере фильма «Короче»
Недвижимость
В Москве вырастет уровень обеспеченности жильем
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Застройщики стали чаще попадаться на незаконном сборе денег
Старинные усадьбы Подмосковья превратят в дома престарелых
Леди
Макияж-пятиминутка на 1 сентября: для тех, кто торопится в школу Старшеклассницам, мамам первоклашек, учителям — мастер-класс по созданию модного макияжа, с которым можно и нужно появиться в школе в первый учебный день
Дети
С 1 сентября в Москве исчезнут лицеи и гимназии Все столичные образовательные учреждения отныне будут называться просто школами.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь