Тарифы на газ в Пермском крае вырастут, несмотря на решение ФАС РФ

Как заявляет пермское подразделение «Газпрома», ключевым показателем, определяющим стоимость газа для потребителей, является оптовая цена. Ее удельный вес в стоимости составляет 85%. Решением ФАС РФ оптовая цена газа с 1 июля выросла на 3,9%. Следующая составляющая — стоимость транспортировки, ее удельный вес 13%. Снабженческо-сбытовые услуги (ПССУ) в стоимости газа составляют в среднем 2%.

Как утверждает пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Пермь», уменьшилась только двухпроцентная составляющая стоимости газа — ПССУ. В итоге, по расчетам компании, «конечная стоимость газа должна вырасти не менее чем на 3,8%. Это касается всех потребителей — и физических, и юридических лиц».

Согласно экспертному заключению ФАС РФ сокращение стоимости ПССУ должно произойти за счет сокращения затрат компании на 120 млн рублей. Более четверти этой суммы составит сокращение затрат на эксплуатацию систем газоснабжения — на 37 млн рублей снизится финансирование ремонта и технического обслуживания узлов учета газа, полагают газовики.