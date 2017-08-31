Краснокамский суд обязал снести здание бывшего ДК «Нефтяник»
Прокуратура Краснокамска Пермского края проверила обращение жителей города о ненадлежащем техническом состоянии здания бывшего ДК «Нефтяник».
Прокуратура Краснокамска Пермского края проверила обращение жителей города о ненадлежащем техническом состоянии здания бывшего ДК «Нефтяник».
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Прокурор города обратился в суд с исковым заявлением о возложении на собственника обязанности по сносу заброшенного здания. Краснокамским городским судом Пермского края требования прокурора удовлетворены.
Здание дома культуры «Нефтяник» на 450 мест было сдано в эксплуатацию в 1952 году.