Краснокамский суд обязал снести здание бывшего ДК «Нефтяник»

Как сообщает пресс-служба надзорного органа, установлено, что здание бывшего дома культуры, принадлежащее на праве собственности ОАО «Спецнефтехиммаш», на протяжении длительного периода времени не эксплуатируется, находится в неудовлетворительном техническом состоянии. Вместе с тем доступ в данное здание не ограничен, что создаёт угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан.



Прокурор города обратился в суд с исковым заявлением о возложении на собственника обязанности по сносу заброшенного здания. Краснокамским городским судом Пермского края требования прокурора удовлетворены.



Здание дома культуры «Нефтяник» на 450 мест было сдано в эксплуатацию в 1952 году.