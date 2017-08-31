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14:07 (мск), источник: Коммерсантъ

Краснокамский суд обязал снести здание бывшего ДК «Нефтяник»

Прокуратура Краснокамска Пермского края проверила обращение жителей города о ненадлежащем техническом состоянии здания бывшего ДК «Нефтяник».

Как сообщает пресс-служба надзорного органа, установлено, что здание бывшего дома культуры, принадлежащее на праве собственности ОАО «Спецнефтехиммаш», на протяжении длительного периода времени не эксплуатируется, находится в неудовлетворительном техническом состоянии. Вместе с тем доступ в данное здание не ограничен, что создаёт угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан.

Прокурор города обратился в суд с исковым заявлением о возложении на собственника обязанности по сносу заброшенного здания. Краснокамским городским судом Пермского края требования прокурора удовлетворены.

Здание дома культуры «Нефтяник» на 450 мест было сдано в эксплуатацию в 1952 году.

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