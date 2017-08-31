Четыре улицы Екатеринбурга попали под трамвай

Источник: УралИнформБюро

Мэрия Екатеринбурга собирается изъять для муниципальных нужд 15 земельных участков и 17 объектов недвижимости по улицам Рябиновой, Березовой, Шефской и проспекту Космонавтов. Там будет построена трамвайная ветка «Екатеринбург-Верхняя Пышма», сообщает «Уралинформбюро».

Постановление сити-менеджера Александра Якоба об изъятии этих участков опубликовано 29 августа на сайте горадминистрации. Судя по данным кадастровой карты и Яндекс-карты, в «зону отчуждения» попадают как частные жилые дома, так и коммерческие, и даже религиозные объекты. Так, по адресу ул. Березовая, 30 находится салон автосервиса, а по проспекту Космонавтов, 108 — цветочный магазин.

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Два участка на улице Шефской, попадающих под изъятие, сегодня занимают автозаправочная станция и наземная парковка. А на Космонавтов, 184 расположен православный храм Рождества Иоанна Предтечи. Однако изъяты будут далеко не все объекты, стоящие на этих участках. К примеру, частные дома на улице Рябиновой и паркинг на Шефской в перечне на изъятие не значатся.

С правообладателями участков муниципалитет намерен заключить соответствующие соглашения, а если откажутся, обратиться в суд с иском о принудительном изъятии. Контроль за сносом этих объектов и последующим снятием с государственного кадастрового учета возложен на городской комитет по строительству.

Следует добавить, что ранее администрация Екатеринбурга уже ставила вопрос об отчуждении земель для строительства трамвайной линии «Екатеринбург-Верхняя Пышма». Так, в июне 2017 года под этот проект попал крупный кусок промзоны и частного сектора в границах улицы Чуцкаева и проспекта Космонавтов. Среди строений, определенных к сносу «ради трамвая» — здание мечети «Рахман», закрытой несколько лет назад. Владевшая помещением община «Рахман» была в феврале 2015 года выселена оттуда по решению суда.