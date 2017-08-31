Четыре улицы Екатеринбурга попали под трамвай
Будут снесены 17 объектов.
Будут снесены 17 объектов.
Мэрия Екатеринбурга собирается изъять для муниципальных нужд 15 земельных участков и 17 объектов недвижимости по улицам Рябиновой, Березовой, Шефской и проспекту Космонавтов. Там будет построена трамвайная ветка «Екатеринбург-Верхняя Пышма», сообщает «Уралинформбюро».
Постановление
Два участка на улице Шефской, попадающих под изъятие, сегодня занимают автозаправочная станция и наземная парковка. А на Космонавтов, 184 расположен православный храм Рождества Иоанна Предтечи. Однако изъяты будут далеко не все объекты, стоящие на этих участках. К примеру, частные дома на улице Рябиновой и паркинг на Шефской в перечне на изъятие не значатся.
С правообладателями участков муниципалитет намерен заключить соответствующие соглашения, а если откажутся, обратиться в суд с иском о принудительном изъятии. Контроль за сносом этих объектов и последующим снятием с государственного кадастрового учета возложен на городской комитет по строительству.
Следует добавить, что ранее администрация Екатеринбурга уже ставила вопрос об отчуждении земель для строительства трамвайной линии «Екатеринбург-Верхняя Пышма». Так, в июне 2017 года под этот проект попал крупный кусок промзоны и частного сектора в границах улицы Чуцкаева и проспекта Космонавтов. Среди строений, определенных к сносу «ради трамвая» — здание мечети «Рахман», закрытой несколько лет назад. Владевшая помещением община «Рахман» была в феврале 2015 года выселена оттуда по решению суда.
Трамвайную линию между Верхней Пышмой и Екатеринбургом планируется построить к 2019 году. Проект уже прошел государственную экспертизу. Ранее на одном из семинаров международной выставки ИННОПРОМ-2017