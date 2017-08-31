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14:24 (мск), источник: "Российская газета"

В Новосибирской области поставили на паузу «соглашение о мусоре»

В Новосибирской области объявлена «перезагрузка» так называемой «мусорной концессии». Об этом губернатор Владимир Городецкий сообщил на совещании в правительстве региона. Он поручил приостановить возведение объектов в рамках соглашения. Его решение предварило научно-практическую конференцию «Мусорная концессия — за и против», которая состоялась также на этой неделе.

По словам губернатора, все аспекты системы обращения с отходами — экологические, технологические, экономические и юридические — должны пройти широкое общественное обсуждение.

Напомним, что в июле прошлого года министерство ЖКХ и энергетики Новосибирской области и ООО «Экология-Новосибирск» заключили концессионное соглашение сроком действия сорок лет. Документом предусматривалось создание высокотехнологичных мусоросортировочных комплексов (МСК) с полигонами в районе сел Верх-Тула и Раздольное. Проектная мощность каждого — 400−470 тысяч тонн отходов в год. В перспективе это позволило бы закрыть в Новосибирске Левобережный и Гусинобродский полигоны, возможностей которых, по оценке специалистов, хватит максимум на полтора-два года. Общий объем инвестиций оценивается в 6,5 миллиарда рублей.

Однако неоднозначная реакция представителей общественности и депутатов не заставила долго ждать. На многочисленных круглых столах и совещаниях они совместно с экспертами разбирались во всех нюансах заключенного соглашения.

— Прежде всего, нужно рассмотреть различные конкурентные варианты реализации концессии, — заявил один из организаторов научно-практической конференции Сергей Дьячков.

— Я задалась вопросом: почему мои родители, проживающие на такой же жилплощади в Новокузнецке, платят за вывоз мусора тридцать рублей, а я в Новосибирске — 250 рублей? А после ввода в эксплуатацию МСК жителям Новосибирской агломерации придется платить в три раза больше, — отметила руководитель проекта «Школа грамотного потребителя» Светлана Миронова.

К тому же проект предполагал компенсацию из средств областного бюджета недополученных концессионером доходов, если на комплексы будет проступать менее 728 тысяч тонн твердых коммунальных отходов в год.

Экономика «мусорной концессии» категорически не устроила и депутатов. В Законодательном собрании области была создана рабочая группа для ее рассмотрения. Руководитель группы Вадим Агеенко отметил, что за двенадцать лет доход концессионера составит 49,4 миллиарда рублей, что в 7,6 раза больше предполагаемых инвестиций. А чистая прибыль за весь срок окупаемости (двенадцать лет), согласно расчетам, достигнет 19,4 миллиарда рублей, за время действия концессии (сорок лет) — 121,4 миллиарда.

— Единственный выход — разорвать действующее концессионное соглашение с ООО «Экология-Новосибирск», поскольку по законодательству мы не можем внести в него какие-либо изменения, — уверен Агеенко.

Вице-губернатор Сергей Семка, выступая на конференции, отметил, что правительство области готово рассматривать альтернативные варианты. Доказательством тому стало два дополнительных соглашения, учитывающих замечания прокуратуры и общественности.

Прямая речь

Андрей Шимкив, председатель Законодательного собрания Новосибирской области:

Проблему мусора в любом случае надо решать, но парламентариев категорически не устраивает экономика «мусорной концессии», о чем неоднократно говорили члены рабочей группы и профильного комитета Законодательного собрания. Допсоглашения, предлагаемые правительством региона, не отражают всех предложений депутатов. Мы готовы детально рассматривать экологическую составляющую концессии, предложения общественников и экспертные заключения, чтобы понять, что делать дальше.<неи.

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