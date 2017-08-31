Местные сорта картофеля будут развивать на Южном Урале

Источник: РИА "Новости"

Челябинск, 31 августа — АиФ-Челябинск. Опытный селекционно-семеноводческий центр планируется создать в Челябинской области, сообщили в областном Министерстве сельского хозяйства.

Учёные Южно-Уральского научно-исследовательского института садоводства и картофелеводства планируют начать совместную работу с агрофирмой «Ильинка», которая может производить семенной и товарный картофель.

— Картофель в Челябинской области выращивается в достаточных объемах, но проблема заключается в том, что в хозяйствах для промышленного производства используют в большом объёме импортные сорта, — говорит руководитель пресс-центра областного Минсельхоза Наталья Твердохлебова. — А на российском рынке доля отечественных сортов в картофелеводстве занимает менее 20%.

В конце августа в Южно-Уральском НИИ садоводства и картофелеводства состоялась встреча представителей института, регионального минсельхоза и руководства агрофирмы. Участники встречи обсудили вопросы более тесного сотрудничества между «лабораторией и полем». В частности, со следующего года на полях агрофирмы будет отведено место под производственные испытания новых сортов.

По словам представителей министерства, в этом году региональный минсельхоз выделил целевые средства для финансирования программы внедрения новых сортов, разработанных южноуральскими учеными.