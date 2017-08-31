Местные сорта картофеля будут развивать на Южном Урале
На сегодняшний день наш картофель растет из импортных семян.
На сегодняшний день наш картофель растет из импортных семян.
Челябинск, 31 августа —
Учёные
— Картофель в Челябинской области выращивается в достаточных объемах, но проблема заключается в том, что в хозяйствах для промышленного производства используют в большом объёме импортные сорта, — говорит руководитель
В конце августа в
По словам представителей министерства, в этом году региональный минсельхоз выделил целевые средства для финансирования программы внедрения новых сортов, разработанных южноуральскими учеными.
Отметим, что в текущем году минсельхоз России разработал проект подпрограммы «Развитие селекции и семеноводства картофеля в РФ», в котором предусмотрена господдержка отечественных научных разработок в этой сфере.