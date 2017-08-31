Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: ожидающая казни россиянка написала прощальное письмо
Половина мужчин не знает, где находится вагина
Александр Ткачев: «Еще лет 10 и получим новую страну»
В Подмосковье начали возвращать деньги за капремонт
17-летняя дочь миллиардера Диана Манасир выходит замуж
«Афганский капкан» Что скрывают США под новой военной стратегией?
Риз Уизерспун с дочерью на премьере фильма «В гостях у Элис»
Стал известен телерейтинг первого «Прямого эфира» с Малаховым
Круче «крузака»: тест «Тойоты» за 35 (и даже больше) миллионов
F.A.Q. по выбору Skoda Kodiaq
Сын Никулина рассказал о затаенной на отца обиде – СМИ
Ведущему «Пока все дома» может грозить тюрьма
Алсу отдыхает в Италии в шикарном платье (фото)
Такого мы еще не видели: Мелания Трамп в розовых джинсах (фото)
СМИ: ведущему «Пока все дома» может грозить тюрьма
Кобзон о Задорнове: Он умирает
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
11Крупный пожар в Ростове-на-Дону
11Солнечное затмение над США
14:28 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Мост на южном подъезде к Ростову намерены достроить к ноябрю

В настоящее время готовность объекта составляет 70%

Строительство пойменного моста на южном подъезде к донской столице может быть завершено к ноябрю.

Согласно информации из официальных источников, сооружение пойменного моста, а также двух эстакад и разворотного путепровода ведется в рамках первого этапа реконструкции подъездной дороги к Ростову от трассы М-4 «Дон». На его реализацию планируется затратить 2,9 млрд рублей.

На данный момент готовность моста и одной из эстакад составляет 70%, еще одной эстакады — 90%, разворотного путепровода — 60%.

Реконструкция подъездной дороги идет с опережением графика почти на месяц.

Как сообщалось ранее, движение по пойменному мосту и новым на южном подъезде к Ростову планируется открыть в декабре 2017 года.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
«Ты мне не отец». История холостяка, воспитывающего чужих детей
Что изменится в жизни россиян с 1 сентября
Эксперты назвали сильнейшие армии мира
В Кремле отреагировали на публикацию о новом «фаворите» Путина
Избивший блогера в Парке Горького дал интервью «Пусть говорят»
Умерла Людмила Рюмина
Россияне назвали самые острые проблемы общества
Глава Гидрометцентра пообещал россиянам бабье лето
Спорт
«Гремио» объявил о переходе Педро Роши в «Спартак» По данным СМИ, сумма трансфера составила 12 миллионов евро
Авто
Встречайте: таким будет новый «Дастер» (фото и видео) Румынская Dacia решила рассекретить новое поколение кроссовера до официальной премьеры на Франкфуртском автосалоне
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
Мэтт Дэймон с женой и модели на открытии фестиваля в Венеции Звездные гости прошли по красной дорожке торжественной церемонии и побывали на мировой премьере фильма «Короче»
Недвижимость
Под Петербургом планируют построить новый город-спутник
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
Для жителей частных домов "коммуналка" станет дороже
Застройщики стали чаще попадаться на незаконном сборе денег
Леди
Макияж-пятиминутка на 1 сентября: для тех, кто торопится в школу Старшеклассницам, мамам первоклашек, учителям — мастер-класс по созданию модного макияжа, с которым можно и нужно появиться в школе в первый учебный день
Дети
С 1 сентября в Москве исчезнут лицеи и гимназии Все столичные образовательные учреждения отныне будут называться просто школами.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь