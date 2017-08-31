Мост на южном подъезде к Ростову намерены достроить к ноябрю
В настоящее время готовность объекта составляет 70%
В настоящее время готовность объекта составляет 70%
Строительство пойменного моста на южном подъезде к донской столице может быть завершено к ноябрю.
Согласно информации из официальных источников, сооружение пойменного моста, а также двух эстакад и разворотного путепровода ведется в рамках первого этапа реконструкции подъездной дороги к Ростову от трассы М-4 «Дон». На его реализацию планируется затратить 2,9 млрд рублей.
На данный момент готовность моста и одной из эстакад составляет 70%, еще одной эстакады — 90%, разворотного путепровода — 60%.
Реконструкция подъездной дороги идет с опережением графика почти на месяц.
Как сообщалось ранее, движение по пойменному мосту и новым на южном подъезде к Ростову планируется открыть в декабре 2017 года.