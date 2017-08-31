Подвижной состав для метрополитена Воронежа оценили в 7 млрд рублей
Всего же на возведение первой линии рельсового транспорта уйдет не меньше 35 млрд рублей.
Всего же на возведение первой линии рельсового транспорта уйдет не меньше 35 млрд рублей.
В Воронеже много лет говорят о строительстве метро. Но сейчас этим вопросом занялись серьезно. Уже в сентябре завершат первый этап
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По замыслу, первая линия метро должна соединить Коминтерновский и Железнодорожный районы: от спорткомплекса «Олимпик» до магазина «Метро» на Остужева. Для него хотят задействовать трамвайный северный мост, который сейчас в запустении.
Вадим Кстенин рассказал, что в Минтрансе страны идея находит понимание. По его словам, в этом большую роль играет сотрудничество с японскими коллегами.