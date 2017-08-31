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14:12 (мск), источник: Новости Воронежа

Подвижной состав для метрополитена Воронежа оценили в 7 млрд рублей

Всего же на возведение первой линии рельсового транспорта уйдет не меньше 35 млрд рублей.

Источник: Новости Воронежа

В Воронеже много лет говорят о строительстве метро. Но сейчас этим вопросом занялись серьезно. Уже в сентябре завершат первый этап технико-экономического обоснования строительства скоростного внеуличного транспорта. А окончательно ТЭО будет готово к концу 2017 года.

«Авторы технико-экономического обоснования уже оценили строительство первой ветки метрополитена в 35 миллиардов рублей, — сообщает “МОЁ!” со ссылкой на вице-мэра Вадима Кстенина. — А приобретение подвижного состава будет стоить примерно 7 млрд рублей».

По замыслу, первая линия метро должна соединить Коминтерновский и Железнодорожный районы: от спорткомплекса «Олимпик» до магазина «Метро» на Остужева. Для него хотят задействовать трамвайный северный мост, который сейчас в запустении.

Вадим Кстенин рассказал, что в Минтрансе страны идея находит понимание. По его словам, в этом большую роль играет сотрудничество с японскими коллегами.

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