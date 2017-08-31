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16:17 (мск), источник: Tengrinews

Эксперты объяснили причину резкого падения тенге к доллару

Курс нацвалюты приблизился к отметке в 338 тенге за доллар на дневных торгах 31 августа на KASE. В связи с этим корреспондент Tengrinews.kz опросил экспертов о том, в чем причина резкого падения тенге по отношению к доллару и каковы их прогнозы по курсу нацвалюты на ближайшее время.

ЦБ: $ 58.5454   -0.19 € 69.6222   -0.58 ММВБ: $ 58.3000   -0.26 € 69.0600   -0.57
Источник: Tengrinews

По словам главного аналитика компании «Казахстанский финансовый центр» Алиби Нурбаева, тенге может сильно ослабнуть в ближайшее время.

«Возможно, до конца недели мы увидим 340 тенге за один доллар. Вчера индекс доллара заметно укрепился относительно других валют, после того как рост ВВП и прирост количества занятых в частном секторе оказались лучше, чем ожидалось. Позднее в эту пятницу (1 сентября — ред.) бюро рынка труда опубликует официальные данные по безработице, количеству занятых в частном секторе и средний показатель заработной платы, с выходом положительной статистики индекс доллара продолжит восходящее движение. Следующая неделя для тенге, скорее всего, будет спокойной, в понедельник США отмечает День труда, никаких важных экономических показателей не ожидается», — прокомментировал аналитик.

Нурбаев отметил, что на курс тенге также оказывают давление цены на нефть. По его словам, причина в том, что после урагана «Харви» запасы нефти могут вырасти из-за снижения спроса на нефть. Руководитель аналитической группы TeleTrade Central Asia Сергей Полыгалов также считает, что резкий рост курса доллара почти до 338 тенге сегодня, скорее всего, вызван реакцией рынка нефти на последствия урагана «Харви», который недавно прошел по побережью Мексиканского залива.

«Можно предполагать, что в ближайшее время курс пары USD/KZT на фоне ситуации на рынке нефти может подняться до 340−345 тенге за доллар. Что касается соотношения нашей национальной валюты и российской, то здесь на сегодняшний день существуют два фактора в пользу последней. Первый — это перекупленный рубль в России. Несмотря на все негативные факторы, которые влияют на рубль, он продолжает торговаться на достаточно высоких уровнях к доллару. На фоне закончившегося на прошлой неделе очередного налогового периода российской валюте удалось достигнуть уровня 58,50 рубля за доллар, что можно назвать национальным рекордом с начала лета текущего года. Вторым фактором можно назвать увеличившийся импорт российских товаров в РК, который в первом полугодии вырос на 35,5 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года. В ближайшей перспективе можно прогнозировать, что пара RUR/KZT может освоить новый ценовой коридор в 5,65−5,75 тенге за единицу российской валюты», — прокомментировал Полыгалов.

В свою очередь, старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб отметил, что ускорившийся в последние дни рост доллара к тенге во многом связан с тем, что на мировых валютных рынках доллар после падения, длившегося с начала года, перешел к восстановлению.

«Рост доллара на мировых рынках спровоцировал его рост и к тенге, благодаря которому курс американской валюты вернулся к отметкам начала августа. Если доллар продолжит укрепляться к мировым валютам, что весьма вероятно благодаря возможному сокращению пакета облигаций на балансе ФРС США, рост курса доллара в Казахстане также продолжится», — прокомментировал он.

Как и предыдущий аналитик, Иосуб считает, что курс нацвалюты может упасть до 345 тенге за доллар, что соответствует максимумам, достигнутым в середине ноября прошлого года.

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