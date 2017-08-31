Россия с 1 сентября снимает запрет на поставки из Турции кабачков и перца

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«По всем категориям, запрет на которые был введен весной 2016 года по фитосанитарным соображениям, решение принято. С 1 сентября Россия снимает ограничения на поставки турецкого салата-латука, салата айсберг, кабачков, тыквы и перца. Такое решение принято по итогам проверок турецких предприятий специалистами Россельхознадзора в мае этого года», — сообщил министр сельского хозяйства Александр Ткачев в интервью газете РБК, текст которого распространила пресс-служба ведомства.

В свою очередь, мы рассчитываем, что турецкие партнеры допустят на свой рынок российских экспортеров мяса говядины и птицы. Снятие ограничений должно проходить с двух сторон и быть обоюдным Александр Ткачев Министр сельского хозяйства

Касаясь поставок турецких томатов, министр заявил, что «есть разночтения, споры».

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«Турция отстаивает право поставки на российский рынок своих томатов, для них это одна из основных категорий импорта сельхозпродукции в нашу страну. А мы отстаиваем свои интересы: защищаем своих товаропроизводителей, которые сегодня активно занимаются выращиванием овощей, строительством тепличных комплексов. Был дан определенный сигнал бизнесу: мы субсидируем тепличное овощеводство», — сказал он.