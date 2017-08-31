Россия с 1 сентября снимает запрет на поставки из Турции кабачков и перца
Москва. 31 августа. INTERFAX.RU — Россия с 1 сентября снимает запрет на поставки из Турции салата, кабачков, перца и тыкв.
Москва. 31 августа. INTERFAX.RU — Россия с 1 сентября снимает запрет на поставки из Турции салата, кабачков, перца и тыкв.
«По всем категориям, запрет на которые был введен весной 2016 года по фитосанитарным соображениям, решение принято. С 1 сентября Россия снимает ограничения на поставки турецкого
В свою очередь, мы рассчитываем, что турецкие партнеры допустят на свой рынок российских экспортеров мяса говядины и птицы. Снятие ограничений должно проходить с двух сторон и быть обоюдным
Касаясь поставок турецких томатов, министр заявил, что «есть разночтения, споры».
«Турция отстаивает право поставки на российский рынок своих томатов, для них это одна из основных категорий импорта сельхозпродукции в нашу страну. А мы отстаиваем свои интересы: защищаем своих товаропроизводителей, которые сегодня активно занимаются выращиванием овощей, строительством тепличных комплексов. Был дан определенный сигнал бизнесу: мы субсидируем тепличное овощеводство», — сказал он.
При этом министр не исключил возможности открытия поставок томатов из Турции. «Надо находить компромиссы, золотую середину, которая устроит обе стороны. Ведь в конце осени заканчиваются сезонные овощи и возникает дефицит, который отечественные производители тепличных овощей пока не могут закрыть полностью, и мы так или иначе компенсируем его импортом, в том числе везем томаты из Азербайджана и Марокко. 14 сентября 2017 года в Турции пройдет первое заседание