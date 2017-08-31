ЭСКБ принимает на обслуживание три многоквартирных дома в Уфе

Государственный комитет РБ по тарифам известил о предстоящем переходе на обслуживание к гарантирующему поставщику Общество с ограниченной ответственностью «Энергетическая сбытовая компания Башкортостана» потребителей три многоквартирных домов на 413 квартир в Уфе с 1 сентября 2017 года. Переход связан с неисполнением обязательств по оплате электрической энергии (мощности) ООО «Теплосервис».

В целях исключения неблагоприятных последствий для потребителей и комфортного перехода на обслуживание к гарантирующему поставщику, ООО «ЭСКБ» организовало работу по обеспечению своевременного снятия показаний приборов учета и заключения договоров, обеспечивающих продажу электрической энергии (мощности).

Дополнительную информацию о порядке перехода граждан на прямые платежи с ресурсоснабжающей организацией жильцы указанных домов смогут получить в ближайшем клиентском офисе ООО «ЭСКБ» в Уфе по адресу: Уфа, ул. Кирова, 44.

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