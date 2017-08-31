Ремонт крыши «Арены Санкт-Петербург» отложили бессрочно

Источник: РИА "Новости"

Генеральный подрядчик «Арены Санкт-Петербург» компания «Метрострой» перенесла сроки окончания ремонта протекающей крыши стадиона на неопределенный срок. Об этом сообщает RNS со ссылкой на заявление официального представителя вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина Елена Михина.

Они (“Метрострой” — РБК.) уже фактически говорят, что до начала сентября они не успевают… Новые временные рамки не установлены. Елена Михина Официальный представитель вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина

Сроки ремонта кровли стадиона изменились, подтвердила РБК руководитель пресс-службы компании «Метрострой» Екатерина Гигиняк. По ее словам, ранее они не были «никак регламентированы, кроме устных указаний».

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«Сначала было 15 августа, потом конец августа, сейчас сроков не хотим называть, потому что если мы не выдержим, потом устанем всем объяснять. У нас есть регламентные обязательства в рамках гарантийного содержания стадиона. Там не прописаны какие-то конкретные сроки», — сообщила она РБК.

Она также отметила, что эксплуатация раздвижной кровли началась только этим летом. «Учитывая сложность, уникальность и масштаб объекта, возникает необходимость корректировать или дорабатывать некоторые проектные решения», — пояснила Гигиняк.

РБК направил запрос вице-губернатору Санкт-Петербурга Игорю Албину для уточнения информации о переносе на неопределенный срок завершения ремонта крыши «Зенит-Арены».

Стадион «Санкт-Петербург» («Зенит Арена») строился на Крестовском острове с 2006 по 2016 год. У объекта трижды менялся подрядчик, строительство обошлось в более чем 40 млрд руб.

ОАО «Метрострой» стал генеральным подрядчиком по завершению строительства футбольного стадиона на Крестовском острове в августе 2016 года.

Выявление инженерных недостатков стадиона продолжается и после окончания строительства — так, например, выяснилось, что была нарушена технологии укладки газона на футбольном поле. В конце июня 2017 года во время матча между «Зенитом» и «Рубином» на стадионе протекла крыша — тогда ее закрыли, чтобы защитить зрителей от дождя. Компания «Метрострой» занимается устранением протечки крыши в рамках гарантийного обслуживания объекта.

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