«Уральские авиалинии» увеличивают число рейсов в Узбекистан
Самолеты полетят из Екатеринбурга и
Самолеты полетят из Екатеринбурга и
С 16 сентября 2017 года «Уральские авиалинии» открывают рейс из Екатеринбурга в Наманган. Полеты будут выполняться один раз в неделю по субботам. Стоимость авиабилета — от 14 000 рублей в одну сторону, сообщили «Уралинформбюро» в
Кроме Екатеринбурга, «Уральские авиалинии» свяжут Наманган с
Наманган — второй город по величине после Ташкента в Узбекистане. Он знаменит своей многовековой историей, в окрестностях находятся руины древнего домонгольского города Аксикент. Кроме того, в Намангане можно поправить здоровье и отдохнуть на бальнеологическом курорте «Чартак».
Купить билет можно на сайте авиакомпании www.uralairlines.com, в мобильном приложении UralAirlines, по телефону