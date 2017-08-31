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17:44 (мск), источник: ЮГА.ру

В краснодарской гимназии № 23 построят корпус на 400 мест

В Краснодаре на территории гимназии № 23 на улице Бакинской, 5 выносят коммуникационные сети перед строительством корпуса на 400 мест.

Вынос сетей теплоснабжения и газопровода необходим для того, чтобы передать уже подготовленную стройплощадку для производства работ, пояснил директор Единой службы заказчика Артем Аганов.

Он отметил, что для безопасности школьников стройплощадку огородили. Во время ремонта спецтехника будет заезжать на территорию гимназии через дополнительный въезд, со стороны улицы Дзержинского.

На месте нового корпуса в соответствии с порубочным билетом убрали несколько десятков деревьев и кустарников. После завершения строительства высадят не меньшее количество растений.

По нормативу, строительство должны завершить через 13 месяцев. Объект планируется сдать в эксплуатацию в 2018 году, передает пресс-служба администрации Краснодара.

Сейчас в в 42 классах гимназии № 23 в две смены учатся более 1 тыс. 250 школьников. После открытия нового корпуса гимназия планирует перейти на обучение в одну смену.

Как сообщали Юга.ру, краснодарская школа № 31 после ремонта перешла на обучение в одну смену. Ранее мэр города Евгений Первышов заявил, что для ликвидации второй смены в Краснодаре нужно построить около 40 школ.

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