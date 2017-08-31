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16:11 (мск), источник: ИА REGNUM

Министр РТ назвал возможный адрес для мусоросжигательного завода в Казани

Одной из возможных площадок строительства мусоросжигательного завода в Казани может стать территория в районе «Казаньоргсинтеза». Об этом в рамках заседания Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) заявил министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана Ирек Файзуллин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Пока идут предпроектные и проектные работы по выбору земельного участка. Все вопросы экологической экспертизы будут решаться на следующем этапе. Пока разные варианты обсуждаются. Казань — сильно промышленный город, поэтому есть возможность совмещения различных зон в районе «Оргсинтеза», — сказал министр во время выступления.

Заседание проходило по вопросу «Обеспечение права населения на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду при утилизации отходов потребления» в Москве, но кроме чиновников Татарстана в нём приняли участие и представители инициативой группы горожан, выступающих за раздельный сбор мусора и против строительства мусоросжигательного завода в Казани.

Ирек Файзуллин также отметил, что сейчас важная задача — это внесение изменений в территориальную схему по обращению с отходами и переход к раздельному сбору мусора. На реплики активистов он ответил, что готов с ними встретиться и обсудить.

«Территориальная схема, разработанная Республикой Татарстан в установленные законом сроки, все моменты, что здесь обсуждены, учитывает. Я прошу внимательно её изучить, в том числе и по целевым показателям. Целевые показатели этой схемы предусматривают долю систем раздельного сбора мусора», — добавил министр, уточнив, что это включается в себя и организацию контейнерных площадок, оборудованных для раздельного сбора.

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«Всё есть в территориальной схеме», — заявил он, пресекая дальнейшие вопросы от активистов.

Напомним, с 2017 года весь цикл обращения с отходами передаётся в руки единого регионального оператора. В Татарстане пока такой оператор не выбран и конкурс не объявлен. Идёт подготовка к его проведению.

Представитель инициативной группы из Казани Гульназ Смирнова, выступая на заседании СПЧ, акцентировала внимание собравшихся на том, что «в условиях отсутствия раздельного сбора сжигание отходов приносит больше вреда, чем размещение их на полигонах, и это подтверждается мировой статистикой».

«Сжигание не является переработкой», — заявили представители общественности из зала и уточнили, что это извращение терминов, так как сжигание относится к обезвреживанию отходов, а не к переработке.

Теме раздельного сбора мусора и строительства заводов на совещании уделили больше всего внимания.

А министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской напомнил ещё об одном важном вопросе в сфере обращения с отходами.

«Недавно принят важный документ о запрете захоронения. Важная тема, которая должна простимулировать в том числе и региональные власти, к тому что нужно вовлекать в переработку отходы. С 2019 года постепенно запрещается захоронение. Это важно», — заявил он.

По информации Совета по предпринимательству при главе Татарии, каждый год в республике образуется более 10 млн тонн отходов, из которых на промышленные приходится 25%, а на бытовые — 12%. Основная часть отходов идёт на полигоны для захоронения. Общая площадь полигонов в республике превышает 360 га.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Казань попала в список городов, где в рамках федерального приоритетного проекта «Чистая страна» будут строить мусоросжигательный завод. В июне были определены исполнители по госконтракту. По результатам конкурсного отбора, прошедшего в два этапа, казанский проект передан ООО «Альтернативная генерирующая компания — 2» (ООО «АГК-2»). По информации из ЕГРЮЛ, 100% уставного капитала компании оформлены за ООО «РТ-Инвест Финанс». ООО «АГК-1» — 7 июня 2016 года.

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Согласно итоговой информации по отбору, начать поставку заявленных мощностей альтернативная тепловая электростанция «Казань» должна 1 декабря 2022 года.

В рамках второго этапа отбора исполнители снизили объём затрат по всем проектам — с 380 тыс. рублей до 378,7 тыс. рублей на 1 кВт установленной мощности. Предельный объём мощности не поменялся. Для татарского завода он составил 55 МВт. Второй этап конкурсного отбора продолжался с 8 по 15 июня.

Строительство мусоросжигательных заводов — это составная часть приоритетного проекта «Чистая страна». Он был принят в конце декабря 2016 года. Казанский завод с самого начала активно лоббировала компания «РТ-Инвест», которая подконтрольна госкорпорации «Ростех». Предполагалось, что она станет исполнителем.

Предполагаемая мощность завода в столице Татарстана — 550 тыс. тонн отходов в год. При сжигании мусора будут образовываться энергия и тепло, а оставшуюся от переработки золу планируют направлять на дорожное строительство. По данным из документации к проекту «Чистая страна», за счёт реализации инициатив к 2023 году в Казани будут достигнуты «нулевые захоронения» отходов и одновременно будут получать 2,68 млрд КВт⋅ч электроэнергии ежегодно.

Стартовая стоимость проекта в Казани — 30 млрд рублей. Известно, что разрешение на строительство компания-победитель должна получить не позднее 21 октября 2017 года. Возвести завод планируют вблизи нового полигона ТБО «Восточный» в Самосырово. Он работает в регионе с марта 2017 года и принимает до 1 тыс. тонн мусора каждый день.

Планы по строительству завода в Казани вызвали недовольство горожан и экологов. В мае прошла серия одиночных пикетов активистов движения «Нет мусоросжигательному заводу в Казани».

К прямой линии с Владимиром Путиным, состоявшейся 15 июня, активисты записали видеообращение. В нём они просили не строить завод. Обращение в эфир не попало. Но Путин затронул мусорную тему, отвечая на вопрос жителей подмосковной Балашихи. Он в качестве примера решения мусорной проблемы привёл Татарстан. Президент отметил, что эта японская технология позволит решать ряд проблем, связанных со свалками.

В начале августа 2017 года активисты в открытым письме попросили у главы Татарстана Рустама Минниханова для решения «мусорной проблемы» вместо завода строить экотехнопарки для досортировки вторсырья и сортировки смешанных отходов с переработкой вторсырья. Они привели информацию о том, что подобные комплексы отечественного производства имеют производительность в извлечении вторсырья до 65%. Авторы также попросили создать в регионе экополицию.

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