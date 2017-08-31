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15:56 (мск), источник: АиФ Волгоград

Волгоградцы смогут напрямую летать в ОАЭ

Волгоградский аэропорт откроет прямой рейс в Дубай 24 октября.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в аэропорту, местные жители смогут летать в ОАЭ напрямую без пересадок раз в неделю чартерным рейсом.

Отметим, что сейчас в официальной группе аэропорта идет голосование. Волгоградцев просят написать, каких рейсов им не хватает больше всего. Направления, которые будут упоминаться чаще всего, могут скоро открыться. Сотрудники воздушной гавани обещают учесть пожелания местных жителей.

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