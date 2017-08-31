Волгоградцы смогут напрямую летать в ОАЭ

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в аэропорту, местные жители смогут летать в ОАЭ напрямую без пересадок раз в неделю чартерным рейсом.

Отметим, что сейчас в официальной группе аэропорта идет голосование. Волгоградцев просят написать, каких рейсов им не хватает больше всего. Направления, которые будут упоминаться чаще всего, могут скоро открыться. Сотрудники воздушной гавани обещают учесть пожелания местных жителей.