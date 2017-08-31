КСТР оштрафовал два телеканала
В среду Координационный совет по телевидению и радиовещанию (КСТР) оштрафовал телеканал «Noroc TV» и «ProTV Chişinău» за скрытую рекламу на 5 000 и, соответственно, 10 тыс. леев.
В среду Координационный совет по телевидению и радиовещанию (КСТР) оштрафовал телеканал «Noroc TV» и «ProTV Chişinău» за скрытую рекламу на 5 000 и, соответственно, 10 тыс. леев.
Решение было принято по инициативе председателя Ассоциации по развитию культуры и защиты авторских прав и смежных прав «Apollo» Василе Нэстасе.
Также КСТР наложил штраф в размере 5000 леев на пять компаний из территорий, которые не соблюдали предложения программных услуг, одобренных КСТР, путем исключения некоторых телеканалов или путем осуществления повторной ретрансляции передач без контрактного покрытия. В то же время, за те же нарушения три компании были оштрафованы на 7 тыс. леев, и одна на 10 тыс. леев.