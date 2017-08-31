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17:21 (мск), источник: Noi.md

КСТР оштрафовал два телеканала

В среду Координационный совет по телевидению и радиовещанию (КСТР) оштрафовал телеканал «Noroc TV» и «ProTV Chişinău» за скрытую рекламу на 5 000 и, соответственно, 10 тыс. леев.

Решение было принято по инициативе председателя Ассоциации по развитию культуры и защиты авторских прав и смежных прав «Apollo» Василе Нэстасе.

Также КСТР наложил штраф в размере 5000 леев на пять компаний из территорий, которые не соблюдали предложения программных услуг, одобренных КСТР, путем исключения некоторых телеканалов или путем осуществления повторной ретрансляции передач без контрактного покрытия. В то же время, за те же нарушения три компании были оштрафованы на 7 тыс. леев, и одна на 10 тыс. леев.

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