КСТР оштрафовал два телеканала

Также КСТР наложил штраф в размере 5000 леев на пять компаний из территорий, которые не соблюдали предложения программных услуг, одобренных КСТР, путем исключения некоторых телеканалов или путем осуществления повторной ретрансляции передач без контрактного покрытия. В то же время, за те же нарушения три компании были оштрафованы на 7 тыс. леев, и одна на 10 тыс. леев.