Вскоре в Фэлештах начнется строительство акведука

Источник: Noi.md

Источники из Агентства регионального развития «Норд» сообщили для INFOTAG, что строительные и монтажные работы будут выполняться ООО «Comalion LCA». Технический надзор за работой будет осуществлять АОО «Valis».

Реализация этого проекта обеспечит питьевой водой около 18 тыс. жителей города, что будет способствовать экономическому развитию, защите окружающей среды и улучшению качества жизни граждан.

В перспективе проект предусматривает создание условий для подключения к акведуку еще 69 населенных пунктов из Фэлештского района и 5 населенных пунктов из Унгенского и Глодянского районов.

Общая стоимость проекта составляет около 35,4 млн леев, которые будут выделены из Национального фонда регионального развития. Для работ, которые будут осуществляться в течение 2017 г., из Фонда будут выделены 7 млн леев.