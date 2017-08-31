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16:03 (мск), источник: Новости Перми

С 1 сентября по Северной дамбе запустят движение трамваев

Первым в 05:40 по обновленным рельсам проедет трамвай маршрута № 11. Далее возобновится движение трамваев № 4, 6, 7 и 8.

В пятницу, 1 сентября, после ремонта Северной дамбы откроется движение трамваев. Первым по обновленным путям проедет вагон маршрута № 11 в 05:40. В сторону микрорайона Висим возобновится движение трамвайных маршрутов № 4 (от станции Перми-II), № 6 (от остановки «ОАО «Велта»), № 8 (от станции «Бахаревка»), № 11 (от станции «Осенцы»). Также снова будут ездить трамваи № 7 от Перми-II до остановки «ВРЗ».

Ежедневный выпуск трамваев увеличится с 80 до 94 единиц по будням и с 67 до 83 по выходным дням. Будет скорректировано и расписание трамвайного маршрута № 10 «Школа № 107 — улица Максима Горького», сообщает городская администрация.

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