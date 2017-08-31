Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: ожидающая казни россиянка написала прощальное письмо
В петербургской больнице потеряли пожилую пациентку
Мамы-блогеры о закулисье популярности в Инстаграме
Актриса из "Реальных пацанов" рассказала, как быть в форме
Иван Ургант сменил имидж
Отпою быстро и дорого: кто воюет с РПЦ за рынок ритуальных услугО незаконном бизнесе «отпевал» и том, как не попасться на их крючок
Риз Уизерспун с дочерью на премьере фильма «В гостях у Элис»
Стал известен телерейтинг первого «Прямого эфира» с Малаховым
Новая BMW M5 (фото, видео)
Назван самый дорогой британский автомобиль
Встреча Путина и Орбана грозит кошмаром для Евросоюза – СМИ
СМИ о реакции ДНР на актера из РФ воюющего за Киев
Как выглядит самая привлекательная девушка этого лета (фото)
Девушка бросила диеты и получила идеальную фигуру (фото)
Беременная Ковальчук показала активный отдых в Испании - СМИ
СМИ: ведущему «Пока все дома» может грозить тюрьма
Для жителей частных домов «коммуналка» станет дороже
Банки нашли способ сделать ипотеку доступнее
Фоторепортажи
1070 годовщина независимости Индии
10Муссонные наводнения в Южной Азии
16:17 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Дорожники объявили тендер на расширение трассы на выезде из Воронежа в сторону Москвы

ФКУ «Черноземуправтодор» объявил многомиллионный тендер на капремонт дороги А-134 на выезде из Воронежа в сторону Москвы с устройством дополнительной полосы в среду, 30 августа. Максимальная сумма контракта — 810,3 млн рублей. Деньги выделят из федерального бюджета.

Источник: РИА "Воронеж"

Речь идет об участке дороги от ТЦ «Московский проспект» до отеля «Яр» (км 0+970 — км 14+000). Согласно документам закупки, подрядчик должен будет провести капремонт дорожного полотна, обустроить дополнительную полосу, тротуары, парковочные площадки, водоотвод, установить освещение, дорожные знаки, информационные табло, нанести разметки. Кроме того, необходимо обустроить автобусные остановки, барьерное и перильное ограждения, укрепить откосы. Гарантия на работы составит до восьми лет. Ремонт дороги начнется с момента заключения госконтракта, а закончится не позднее 10 ноября 2018 года. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован не позднее 30 ноября 2018 года.

Заявки на участие можно подать до 7:00 понедельника, 18 сентября. Аукцион в электронной форме пройдет в 9:30 пятницы, 22 сентября.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Директор «Воронежских девчат»: «Рюмина заранее купила себе памятник и место на кладбище»
Что изменится в жизни россиян с 1 сентября
Эксперты назвали сильнейшие армии мира
В Кремле отреагировали на публикацию о новом «фаворите» Путина
Глава Гидрометцентра рассказал о погоде в сентябре
Умер актер Мухтарбек Кантемиров
Россияне назвали самые острые проблемы общества
Последствия урагана «Харви» в одной фотографии
Спорт
«Гремио» объявил о переходе Педро Роши в «Спартак» По данным СМИ, сумма трансфера составила 12 миллионов евро
Авто
Skoda готовит быстрый, но дорогой кроссовер Как стало известно Авто Mail.Ru, компания Skoda в середине 2018 года представит «горячую» версию своего нового кроссовера Kodiaq — Kodiaq RS
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
Мэтт Дэймон с женой и модели на открытии фестиваля в Венеции Звездные гости прошли по красной дорожке торжественной церемонии и побывали на мировой премьере фильма «Короче»
Недвижимость
Под Петербургом планируют построить новый город-спутник
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
Для жителей частных домов "коммуналка" станет дороже
Застройщики стали чаще попадаться на незаконном сборе денег
Леди
Макияж-пятиминутка на 1 сентября: для тех, кто торопится в школу Старшеклассницам, мамам первоклашек, учителям — мастер-класс по созданию модного макияжа, с которым можно и нужно появиться в школе в первый учебный день
Дети
Ксения Собчак удивила поклонников интерьером комнаты сына Телеведущая похвасталась в соцсетях, каким новым шкафчиком она украсила комнату Платона, но мнения ее подписчиков по поводу этого предмета обстановки разделились.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь