Дорожники объявили тендер на расширение трассы на выезде из Воронежа в сторону Москвы

Речь идет об участке дороги от ТЦ «Московский проспект» до отеля «Яр» (км 0+970 — км 14+000). Согласно документам закупки, подрядчик должен будет провести капремонт дорожного полотна, обустроить дополнительную полосу, тротуары, парковочные площадки, водоотвод, установить освещение, дорожные знаки, информационные табло, нанести разметки. Кроме того, необходимо обустроить автобусные остановки, барьерное и перильное ограждения, укрепить откосы. Гарантия на работы составит до восьми лет. Ремонт дороги начнется с момента заключения госконтракта, а закончится не позднее 10 ноября 2018 года. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован не позднее 30 ноября 2018 года.



Заявки на участие можно подать до 7:00 понедельника, 18 сентября. Аукцион в электронной форме пройдет в 9:30 пятницы, 22 сентября.