В ЖК «Долина» построят новую дорогу за 62 млн рублей на юге Волгограда
Новую четырехполосную дорогу протяженностью 850 метров построят в 2017—2018 годах в ЖК «Долина» в Советском районе Волгограда.
Новую четырехполосную дорогу протяженностью 850 метров построят в 2017—2018 годах в ЖК «Долина» в Советском районе Волгограда.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации, движение авто будет организовано в две полосы с шириной проезжей части девять метров, тротуаров — полтора метра. Большая часть средств на возведение объекта предоставляется из федерального бюджета. Строительство дороги планируется вести в два этапа. Общая стоимость проекта составляет 62 миллиона рублей.
Напомним, что в 2016 году завершилось строительство первой очереди дороги по улице Родниковой длиною более 1 000 метров, а в 2017 году строится четырехполосная автодорога протяженностью 850 метров, которая пройдет от улицы имени Джабаева до улицы Маршала Василевского. Она соединит улицы имени Добрушина и Тюленева.
Отметим, что до 2028 года в ЖК предполагается ввести в эксплуатацию более двух миллионов квадратных метров. Здесь построен детский сад на 260 мест, сегодня возводится школа на 1 000 мест, началось строительство еще одного дошкольного учреждения.