В ЖК «Долина» построят новую дорогу за 62 млн рублей на юге Волгограда

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации, движение авто будет организовано в две полосы с шириной проезжей части девять метров, тротуаров — полтора метра. Большая часть средств на возведение объекта предоставляется из федерального бюджета. Строительство дороги планируется вести в два этапа. Общая стоимость проекта составляет 62 миллиона рублей.

Напомним, что в 2016 году завершилось строительство первой очереди дороги по улице Родниковой длиною более 1 000 метров, а в 2017 году строится четырехполосная автодорога протяженностью 850 метров, которая пройдет от улицы имени Джабаева до улицы Маршала Василевского. Она соединит улицы имени Добрушина и Тюленева.