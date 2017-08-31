Рольбинов ответил на заявление Мутко о проблемах с подготовкой Острова к ЧМ-2018

Источник: Калининград.Ru

«Все работы на Острове ведутся в соответствии с установленными календарными графиками, они синхронизированы между подрядчиками. Сроки завершения всех объектов — конец текущего года», — сказал он.

Чиновник подчеркнув, что все обязательства, которые областное правительство взяло на себя в части подготовки к ЧМ, «будут выполнены в установленные сроки».

Комментируя заявление Виталия Мутко о «беспокойстве, которое вызывает Калининград», Рольбинов отметил, что «все самые сложные моменты, связанные с инженерной подготовкой территории, позади».

По его словам, на территории вокруг стадиона строят автомобильные дороги и парковочные места для гостей чемпионата. Подготовка парковок выполнена более чем на 70%, ведутся работы по строительству подъездных путей к стадиону и реконструкции мостов, которые также обеспечат его доступность, в том числе для пешеходов.

В четверг, 31 августа, вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что благоустройство острова Октябрьского в Калининграде вызывает беспокойство в федеральном центре.