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18:00 (мск), источник: Калининград.Ru

Рольбинов ответил на заявление Мутко о проблемах с подготовкой Острова к ЧМ-2018

Все объекты инфраструктуры вокруг стадиона на острове Октябрьском сдадут к концу 2017 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на врио заместителя председателя областного правительства Александра Рольбинова.

Источник: Калининград.Ru

«Все работы на Острове ведутся в соответствии с установленными календарными графиками, они синхронизированы между подрядчиками. Сроки завершения всех объектов — конец текущего года», — сказал он.

Чиновник подчеркнув, что все обязательства, которые областное правительство взяло на себя в части подготовки к ЧМ, «будут выполнены в установленные сроки».

Комментируя заявление Виталия Мутко о «беспокойстве, которое вызывает Калининград», Рольбинов отметил, что «все самые сложные моменты, связанные с инженерной подготовкой территории, позади».

По его словам, на территории вокруг стадиона строят автомобильные дороги и парковочные места для гостей чемпионата. Подготовка парковок выполнена более чем на 70%, ведутся работы по строительству подъездных путей к стадиону и реконструкции мостов, которые также обеспечат его доступность, в том числе для пешеходов.

В четверг, 31 августа, вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что благоустройство острова Октябрьского в Калининграде вызывает беспокойство в федеральном центре.

Во время своего визита в Калининград в начале августа чиновник говорил, что водоотведение и дренажная система на Острове уже заработали, но не в полную силу. Территория станет приобретать должный вид до конца лета, а в середине сентября завершится продолжительная и проблемная консолидация грунтов.

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