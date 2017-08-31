Ткачев допустил поставки «определенных партий» томатов из Турции зимой

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Я думаю, что будем предлагать следующие варианты решения: прежде всего, поставки томатов в межсезонье — то есть зимой, ранней весной, когда наши овощеводы уже не в состоянии поставлять на рынок овощи. Александр Ткачев в эфире телекомпании «Россия 24» (ВГТРК) в четверг

По его словам, в этот сезон турецким партнерам может быть дана возможность поставить в РФ «определенную партию» томатов. «Не в больших объемах», — уточнил он, добавив, что «это будет справедливо».

«В любом случае мы увидим, что все политические вопросы урегулированы и, конечно, мы должны возобновлять наш товарооборот, от которого выиграют все. И прежде всего, агропромышленный комплекс России», — заявил глава Минсельхоза.

Ткачев напомнил, что 14 сентября в Турции пройдет первое заседание российско-турецкого исполнительного комитета по сельскому хозяйству, на котором планируется обсудить весь спектр вопросов, в том числе томаты.

РФ запретила поставки овощей и фруктов из Турции с 1 января 2016 года после того, как в ноябре 2015 года в небе над Сирией турецкий истребитель сбил российский бомбардировщик Су-24.

После официальных извинений турецкой стороны правительство РФ с 9 октября 2016 года отменило запрет на импорт из Турции апельсинов, мандаринов, абрикосов, персиков (включая нектарины) и слив. С 9 марта 2017 года были разрешены поставки гвоздик, репчатого лука и лука шалот, цветной капусты и капусты брокколи, а также соли.