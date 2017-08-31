Чиновники Петербурга решили не повышать цену на проезд в 2018 году

«Комитеты договорились о не повышении тарифов на общественный транспорт на следующий, 2018-й год», — заявил глава комтранса Александр Головин. Исходя из этого, чиновник попросил депутатов добавить 37 млрд рублей комитету для субсидий профильным ГУПам.

Добавим, что тарифы на транспорт повышают почти каждый год. В последний раз стоимость проезда не повышали в 2014 году, как раз когда избирали губернатора Петербурга. Не меняли их и в начале 2012 года, когда выбирали президента.