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18:37 (мск), источник: Фонтанка

Чиновники Петербурга решили не повышать цену на проезд в 2018 году

Об этом стало известно в ходе нулевых чтений бюджета в Законодательном собрании Петербурга 31 августа.

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«Комитеты договорились о не повышении тарифов на общественный транспорт на следующий, 2018-й год», — заявил глава комтранса Александр Головин. Исходя из этого, чиновник попросил депутатов добавить 37 млрд рублей комитету для субсидий профильным ГУПам.

Ранее «Фонтанка» писала, что городские транспортные предприятия посчитали стоимость одной поездки на следующий год.

Метро, в их версии, должно стоить 50 рублей, трамвай — 47, автобус — 43.

Добавим, что тарифы на транспорт повышают почти каждый год. В последний раз стоимость проезда не повышали в 2014 году, как раз когда избирали губернатора Петербурга. Не меняли их и в начале 2012 года, когда выбирали президента.

На сегодняшний день жетон в метро стоит 45 рублей, билет на наземный транспорт — 40 рублей.

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