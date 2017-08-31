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19:38 (мск), источник: Sputnik.by

Военным Беларуси с 1 сентября начнут повышать пенсии

МИНСК, 31 авг — Sputnik. Пенсии военнослужащих и сотрудников военизированных организаций начнут повышаться в Беларуси с 1 сентября, сообщили Sputnik в четверг в пресс-службе главы государства.

Источник: Sputnik.by

Соответствующий указ № 314 «О пенсионном обеспечении некоторых категорий граждан» президент Александр Лукашенко подписал 31 августа.

«Реализация норм указа позволит обеспечить планомерное, начиная с 1 сентября 2017 года, повышение пенсий военнослужащих и сотрудников военизированных организаций», — сказали в пресс-службе.

Там также сообщили, что размер повышения будет сопоставим с увеличением пенсий других категорий белорусских граждан. Для этого к выплачиваемым военным пенсиям вводятся корректирующие коэффициенты — они временные и будут действовать до 1 июля 2019 года.

В пресс-службе подчеркнули, что такие же подходы в отношении военнослужащих-пенсионеров уже были применены в России — там их денежное довольствие подобным образом начало увеличиваться с 2012 года.

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