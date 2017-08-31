Военным Беларуси с 1 сентября начнут повышать пенсии

Источник: Sputnik.by

Соответствующий указ № 314 «О пенсионном обеспечении некоторых категорий граждан» президент Александр Лукашенко подписал 31 августа.

«Реализация норм указа позволит обеспечить планомерное, начиная с 1 сентября 2017 года, повышение пенсий военнослужащих и сотрудников военизированных организаций», — сказали в пресс-службе.

Там также сообщили, что размер повышения будет сопоставим с увеличением пенсий других категорий белорусских граждан. Для этого к выплачиваемым военным пенсиям вводятся корректирующие коэффициенты — они временные и будут действовать до 1 июля 2019 года.