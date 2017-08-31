Сколько будет стоить аренда школьных учебников в Приднестровье

«За всю учебную литературу, которая была отпечатана за счет средств Российской Федерации, в этом учебном году арендная плата не взимается. Остается только плата за те учебники, которые были изданы в Приднестровье», — отметила глава минпросвета Татьяна Логинова.
Руководитель ведомства объяснила, что учебной литературы, за которую необходимо будет вносить арендную плату, немного. Это обычно учебники по молдавскому или украинскому языку, или истории Приднестровья.
Оплата разнится в зависимости от года выпуска учебной литературы. Если учебник был напечатан после 2007 года, она составляет всего 1,5 расчетного уровня минимальной заработной платы (РУМЗП), если он был издан более ранним сроком, то — 0,75РУМЗП.