Сколько будет стоить аренда школьных учебников в Приднестровье

Источник: Sputnik.md

«За всю учебную литературу, которая была отпечатана за счет средств Российской Федерации, в этом учебном году арендная плата не взимается. Остается только плата за те учебники, которые были изданы в Приднестровье», — отметила глава минпросвета Татьяна Логинова.

Руководитель ведомства объяснила, что учебной литературы, за которую необходимо будет вносить арендную плату, немного. Это обычно учебники по молдавскому или украинскому языку, или истории Приднестровья.