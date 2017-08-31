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21:37 (мск), источник: Sputnik.md

Сколько будет стоить аренда школьных учебников в Приднестровье

ТИРАСПОЛЬ, 31 авг — Sputnik, Ирина Ляхова. Плата за аренду российских учебников в Приднестровье не будет взиматься и в нынешнем учебном году. Такое решение было принято на заседании местного правительства.

Источник: Sputnik.md

«За всю учебную литературу, которая была отпечатана за счет средств Российской Федерации, в этом учебном году арендная плата не взимается. Остается только плата за те учебники, которые были изданы в Приднестровье», — отметила глава минпросвета Татьяна Логинова.

Руководитель ведомства объяснила, что учебной литературы, за которую необходимо будет вносить арендную плату, немного. Это обычно учебники по молдавскому или украинскому языку, или истории Приднестровья.

Оплата разнится в зависимости от года выпуска учебной литературы. Если учебник был напечатан после 2007 года, она составляет всего 1,5 расчетного уровня минимальной заработной платы (РУМЗП), если он был издан более ранним сроком, то — 0,75РУМЗП.

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