Себестоимость белорусской одежды и обуви будет снижаться — Ефимчик
31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Резервы для снижения себестоимости белорусской одежды и обуви есть, сообщил сегодня председатель концерна «Беллегпром» Николай Ефимчик во время
31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Резервы для снижения себестоимости белорусской одежды и обуви есть, сообщил сегодня председатель концерна «Беллегпром» Николай Ефимчик во время
«Безусловно, у нас есть резервы для снижения затрат, в том числе по энергоемкости. Практически все модернизированные предприятия получили собственные энергоисточники — от этого автоматически себестоимость одного
При этом Николай Ефимчик отметил, что если у предприятий появятся оборотные средства и они сумеют полностью загрузить свои мощности, то себестоимость продукции будет снижаться еще более быстрыми темпами.
Глава «Беллегпрома» также затронул тему убыточных предприятий. «Сейчас у нас доля таких предприятий составляет около 35%. Мы достаточно сложно выходим из данной ситуации, основная причина — эти предприятия были очень серьезно закредитованы, своих оборотных средств у них нет. У нас дефицит оборотных средств около Br135 млн. Это значимая цифра, если брать данные за полугодие, то это примерно 15% от выручки. Если бы мы имели эти деньги, то могли бы увеличить объем производства, и финансовые показатели всех предприятий были бы лучше», — констатировал он.