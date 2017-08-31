Себестоимость белорусской одежды и обуви будет снижаться — Ефимчик

«Безусловно, у нас есть резервы для снижения затрат, в том числе по энергоемкости. Практически все модернизированные предприятия получили собственные энергоисточники — от этого автоматически себестоимость одного киловатт-часа и одной гигаколории меньше. Плюс идет серьезная оптимизация. Кроме того, проведено техперевооружение ключевых предприятий, которое дало возможность снижать себестоимость продукции, а в ближайшее время позволит еще больше ее уменьшить, потому что производительность нового текстильного оборудования, которое мы установили, в частности, на “Камволе”, в 2−3 раза выше предыдущего. Я думаю, есть еще много резервов», — подчеркнул председатель концерна.

При этом Николай Ефимчик отметил, что если у предприятий появятся оборотные средства и они сумеют полностью загрузить свои мощности, то себестоимость продукции будет снижаться еще более быстрыми темпами.