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20:38 (мск), источник: Nur.kz

Министр нацэкономики посоветовал казахстанцам привыкать к курсовой лихорадке

Министр национальной экономики Тимур Сулейменов сообщил, что казахстанцам придется привыкнуть к постоянным колебаниям курса доллара, передает КТК.

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Источник: Nur.kz

В настоящий момент в обменниках «американец» уже достиг 340 тенге, евро продают почти за 405.

Многие эксперты сейчас предрекают, что к концу года доллар может закрепиться на отметке 350 тенге.

Не исключено, что вырастет и валюта старого света. Министр нацэкономики сегодня заявил, что колебания тенге происходят не только от того, что он слабеет, но и на фоне укрепления других валют.

И все же в первую очередь сказывается то, что тенге находится сейчас в свободном плавании.

Отметим, что в правительстве при формировании бюджета на 2018−2020 годы в расчет брали курс 340 тенге за один доллар, а нефть — 45 долларов за баррель.

«Рынок может отреагировать на огромное количество вещей, может какой-нибудь сбой произойти технический — будет реагировать, какое-то событие, которое рынок сочтет относящимся к нам, может реагировать. Но, на мой взгляд, нет необходимости фокусироваться на каких-то всплесках. Они будут. Тенге, после того как был отпущен в свободное плавание, находится на стабильном уровне, и это самое главное», — сообщил министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов.

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