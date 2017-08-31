Министр нацэкономики посоветовал казахстанцам привыкать к курсовой лихорадке

Источник: Nur.kz

В настоящий момент в обменниках «американец» уже достиг 340 тенге, евро продают почти за 405.

Многие эксперты сейчас предрекают, что к концу года доллар может закрепиться на отметке 350 тенге.

Не исключено, что вырастет и валюта старого света. Министр нацэкономики сегодня заявил, что колебания тенге происходят не только от того, что он слабеет, но и на фоне укрепления других валют.

И все же в первую очередь сказывается то, что тенге находится сейчас в свободном плавании.

Отметим, что в правительстве при формировании бюджета на 2018−2020 годы в расчет брали курс 340 тенге за один доллар, а нефть — 45 долларов за баррель.