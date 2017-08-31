Apple представит новый iPhone 12 сентября

Источник: РИА Новости

«Встретимся у нас. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам на первом мероприятии в театре Стива Джобса в Купертино (штат Калифорния — ред.)», — говорится в приглашении Apple. Это означает, что презентация станет первым мероприятием в новом кампусе Apple, отмечает телеканал.

Читайте также iPhone в России можно будет сдать в trade-in

Ожидается, что на презентации корпорация представит три новых iPhone — iPhone 7s, iPhone 7s Plus и iPhone 8. По прогнозам, в новом iPhone 8 будет больше всего изменений, в том числе, безрамочный дисплей и отсутствие кнопки «Домой».

Предполагается, что помимо iPhone, Apple представит обновленную версию Apple TV и смарт-часов Apple Watch, которые позволят их владельцам использовать часы без необходимости носить с собой смартфон.