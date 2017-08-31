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21:42 (мск), источник: ТАСС

Курс доллара упал ниже 58 рублей впервые с июня

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже уменьшился на 57 копеек и составил 57,99 рубля, свидетельствуют данные биржи.

ЦБ: $ 58.5454   -0.19 € 69.6222   -0.58 ММВБ: $ 58.0400   -0.52 € 69.0850   -0.55

Таким образом, курс опустился ниже отметки в 58 рублей впервые с 19 июня 2017 года.

Ранее в четверг курс евро на торгах Московской биржи снизился на 66 копеек по отношению к закрытию предыдущих торгов и достиг отметки в 68,97 рубля впервые с 21 июля 2017 года.

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28 августа© Ньюстюб
4 комментарияк этой статье
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Комментарии4
Комментарии
4
Андрис М
Ура доллар рухнул!!! Только фиговый российский фантик корректировался с 30 до 60.
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